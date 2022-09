El murciano Carlos Alcaraz Garfia será protagonista esta noche del programa ‘El Hormiguero’ tras conquistar el US Open la semana pasada y dar ayer el pase a la selección española de tenis a la fase final de la Copa Davis que se disputará en Málaga. El jugador de El Palmar regresa así al programa después de su primera aparición el pasado mes de abril, tras vencer en el Conde de Godó antes de conquistar el Madrid Open. Con ese trofeo, con el recién añadido US Open y siendo el número 1 del ranking de la ATP regresará Alcaraz esta noche para ser el protagonista del programa que presenta Pablo Motos y donde se someterá también a las preguntas de las hormigas ‘Trancas y Barrancas’. «Está todo el planeta hablando de él», afirmaba el presentador valenciano cuando confirmó los invitados de esta semana en su programa, que arrancará esta noche en Antena 3 a las 21.45 horas.

El murciano dijo tras ganar al surcoreano Soonwoo Kwon y clasificar a España para la Fase Final de la Copa Davis que, aunque ahora necesita olvidarse un poco del tenis y tener unos días de descanso, sus próximos objetivos son continuar siendo el número uno del mundo hasta final de año y ganar la Copa Davis.

«Quiero intentar ser un chico normal en casa que es lo que más me apetece, pero después tengo varios torneos importantes antes de las finales de la Davis y vamos a ir a por todas. El objetivo es la Copa Masters, la final de la Davis e intentar acabar el año como número uno porque, ya que he llegado, mi objetivo es mantenerme las máximos semanas y meses posibles», afirmó el tenista.

Alcaraz se mostró muy feliz de dar el punto decisivo a España para clasificar al equipo para la fase final de Málaga y dijo que «ha sido increíble el público de Valencia, también ha venido mucha gente de Murcia y es espectacular poder jugar en casa. Ha sido un ambiente único». Sobre si ha sentido la presión por jugar siendo el número uno, el murciano respondió que no: «A lo mejor ha sido porque he jugado la Copas Davis y no jugaba solo, tenía a mucha gente detrás animándome como el equipo y el público. Veremos a ver en un torneo individual cómo manejaré la presión. Voy a intentar no pensar en ello», explicó.

Por último, Alcaraz dijo que sus primeros días en lo más alto de la clasificación mundial han sido una semana normal para él. «Vine con un objetivo que era intentar dar lo máximo de mí para el equipo español, dar mi cien por cien. Te da un plus de motivación y confianza el ser número uno y ser campeón del Abierto de Estados Unidos, pero no pensaba en ello. Durante toda la semana he sentido mucha confianza», finalizó el tenista murciano tras lograr el pase con España a la fase final de la Copa Davis de Málaga.