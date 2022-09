Alfredo Ortuño, fuera del equipo en el peor momento

Las lesiones, el enemigo número uno de los futbolistas y de las plantillas de primer nivel, está haciendo su indeseable aparición en el Fútbol Club Cartagena en este inicio de temporada. Los contratiempos físicos son la única nota negativa de los de Luis Carrión en las últimas semanas y es que ya son siete los jugadores que han tenido que parar por problemas de este tipo. El último, Alfredo Ortuño, se ha sumado a la lista en un momento complicado por el calendario que tiene que afrontar el equipo albinegro. Las esperanzas recaen ahora en un Armando Sadiku que está siendo talismán para los cartageneristas en su sólido arranque liguero.

La enfermería del Cartagonova está más transitada de lo que le gustaría al club cartagenero. Kiko Olivas, Tejera, Borja Valle, Franchu, David Ferreiro e Isak Jansson son los jugadores que han sufrido algún tipo de lesión durante el tramo inicial de competición. Tejera, con un esguince de ligamento interno de la rodilla; Borja Valle, con molestias en la espalda; y Franchu, con molestias en el tobillo, sufrieron lesiones ajenas a la musculatura, pero Kiko Olivas y Ferreiro con una rotura y una microrrotura respectivamente, inaugurarn la lista de lesiones musculares a la que ahora se puede sumar Alfredo si se confirma el daño fibrilar que pareció provocar su sustitución en el pasado encuentro.

Alfredo Ortuño no estaba teniendo un partido cómodo en el Ciutat de València, como casi todos los que le plantean los rivales al delantero de Yecla. Trató de jugar de espaldas sacando el máximo partido a su corpulencia, remató con un inocente testarazo un centro de Borja Valle y ahí terminó su partido. Cuando en la siguiente jugada trató de llegar a un balón al hueco, Ortuño sintió algo en la parte posterior del muslo que le obligó a abandonar el terreno de juego contrariado. El gesto de un futbolista al que no se le conocen lesiones desde 2015 no tenía buena pinta.

El del altiplano suma dos goles -uno de penalti- en seis partidos con un total de 446 minutos disputados, pero su aportación al equipo ha sido mayor de lo que reflejan los datos. Su trabajo en la punta del ataque es fundamental para estirar las líneas del equipo, generar espacios y ocasiones y llevar el balón a donde más le interesa a los suyos, por eso es un imprescindible de Luis Carrión, que sabe del valor del punta. No obstante, todos los aspectos positivos que gana el Cartagena con Ortuño sobre el campo serán los que pierda durante su ausencia ante rivales que pondrán a prueba la fortaleza albinegra.

Un recién descendido de Primera División y todavía invicto en liga, el Deportivo Alavés, será la primera cita que abordarán los cartageneros sin su ariete titular si finalmente sufre lesión muscular. Visitarán los albinegros a la siguiente semana al siempre complicado Real Oviedo, donde tendría complicado llegar Ortuño. Leganés y Tenerife completan un mes frenético para el equipo, que puede echar en falta el enorme trabajo de su delantero.

Tendrá que confiar el Fútbol Club Cartagena en Armando Sadiku, que se ha mantenido en un segundo plano hasta ahora, pero que se ha reivindicado en el momento justo. Solo ha sido titular en una ocasión desde que comenzó la temporada el punta albanés, pero se ha convertido en un verdadero talismán aportando puntos directos a su equipo con sus goles. Sadiku suma en su casillero los mismos tantos que Ortuño -2-, sin embargo, los suyos han significado más unidades en el casillero de puntos de los cartageneros. Mientras que Ortuño ha dado tan solo un punto a su equipo gracias a los dos goles que aseguraban el empate frente al Huesca,el albanés lo supera con cuatro, ya que logró el gol de la victoria en el mismo partido, sumando dos puntos con los que no contaba el Cartagena y repitió hazaña contra el Levante, sumando dos más. Debe aparecer Armando Sadiku como garantía ofensiva si Alfredo Ortuño se mantiene fuera del equipo en el peor momento.