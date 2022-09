Carlos Alcaraz estrenaba en Valencia su nueva condición de número uno mundial del tenis ante Félix Auger-Aliassime y tenía en este partido la posibilidad de certificar ante su público la clasificación matemática como primera de grupo para la fase Final de la Copa Davis, pero el canadiense, que firmó un partido espectacular, supo remontar y llevarse el duelo por 6-7(3), 6-4 y 6-2, tras 2 horas y 50 minutos de partido. La eliminatoria se decidía en el dobles entre los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez y los canadienses Vasik Pospisil y Augier-Aliassime, que al cierre de esta edición seguía disputándose.

Toda la motivación que le faltó a Auger-Aliassime en su primer compromiso de esta fase ante el surcoreano Kwon, la encontró el canadiense para medirse al número uno mundial.

El de Montreal, que está firmando un discreto final de temporada que le ha sacado fuera del ‘top ‘ten’, exhibió un gran tenis ante Alcaraz. Incontestable al servicio, no consiguió disponer de ningún punto de break, a pesar de que el español tuvo que emplearse a fondo ante un rival que le jugaba de tú a tú. Ante esta coyuntura era inevitable que el set derivara en la muerte súbita.

Félix se adelantó con un 3-1 en el juego decisivo pero la reacción de Alcaraz empequeñeció a su rival, que ya no fue capaz de sumar ningún punto más y el español se llevó el primer parcial ante el delirio de una Fonteta abarrotada, entregada al niño prodigio del tenis mundial.

Pese al varapalo que supuso perder un primer en el que exhibió un grandísimo nivel no se vino abajo Auger-Aliassime y el partido transitó por la misma senda. Alcaraz iba ganando en sensaciones, sonreía más en la pista, e incluso en el sexto juego dispuso del primer punto de ‘break’ del partido. Pero el canadiense se agarró a la pista, con un tenis muy valiente, y no sólo mantuvo su saque sino que rompió el del español, se puso con 5-4 y no falló al servicio para llevar el partido al tercer set.

No pudieron empezar las cosas peor para Carlitos Alcaraz que de nuevo perdía su saque en el arranque del tercer parcial y se ponía remolque de un rival desatado en la pista. En el cuarto juego, que casi se prolongó durante un cuarto de hora, el español desperdició hasta cuatro opciones de recuperar su saque y la moral de Aliassime subió por las nubes. A continuación, el norteamericano lograba su segundo quiebre sobre el servicio del español, un ventaja que ya fue insalvable.

Remontada de Bautista

En el primer partido del día, Roberto Bautista sumó una valiosa victoria que daba el primer punto en juego a España. Para ello, necesitó temple para deshacerse de un rival que jugó a muy buen nivel y que ni siquiera dio facilidades cuando sufrió problemas físicos al inicio de la tercera manga.

El castellonense se encontró con un partido más complicado de lo esperado inicialmente. La Davis no entiende de favoritismos y el propio Pospisil lo había comprobado en su sufrido estreno del martes y se esmeró en darle la vuelta a esa situación.

Su servicio, una de sus mejores armas, le funcionó a la perfección al canadiense, que además le añadió una dosis extra de confianza a su tenis, con el que incomodó mucho al español. Por ello, la manga se decidió por pequeños detalles.

El norteamericano supo aprovechar su oportunidad al resto en el sexto juego para romper y ponerse con un 4-2 que le asentó aún más y descentró un tanto a Bautista, con problemas para inquietar al resto. Pero el de Castellón también tuvo finalmente su oportunidad, justo cuando su rival sacaba para cerrar el parcial. El hoy número dos español se puso 15-40, pero un ‘passing’ que se fue por centímetros y la cinta salvaron a Pospisil, que luego ya no perdonó.

Bautista no acusó este golpe y se esmeró en subir el nivel de su tenis. Eso, y cierta bajada en el rendimiento del canadiense, le permitieron estar más cómodo, mucho más cuando consiguió el ansiado ‘break’ al inicio.

El tenista español se mostró mucho más sólido y consiguió aguantar las acometidas del americano, menos acertado en sus golpes, pero que aún así logró llevar algo de inquietud a la grada en un par de servicios de su oponente, aunque este nunca le dio una opción de rotura en todo el set y lo cerró con firmeza.

El panorama se empezó a aclarar para el castellonense al comienzo del segundo parcial. Los problemas físicos atacaron al canadiense y este comenzó a verse un tanto mermado en la pista, pese a recibir la pertinente atención médica.

Aún así, fue capaz de jugar sus bazas, arriesgando todo lo posible en sus golpes y acortar los puntos, y de colocarse con un amenazante 30-40 en el cuarto juego. Bautista consiguió no ser presa de los nervios para salvar la situación y quebrar el servicio del norteamericano en el siguiente. Pospisil no se rindió, pero terminó hincando la rodilla tras dos horas y cuarto.