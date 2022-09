El liderato se juega en el Ciutat

El Fútbol Club Cartagena se enfrenta esta noche al Levante UD (LaLiga Smartbank TV, 21.00) en el Ciutat de Valéncia con la intención de dar continuidad a las buenas sensaciones que ofrece el juego del equipo y con la posibilidad de acariciar momentáneamente el liderato de Segunda División con una victoria. El partido entre albinegros y granotas es el encargado de abrir la sexta jornada en LaLiga Smartbank, un punto de inflexión donde los equipos pueden empezar a sacar conclusiones de su inicio liguero. Con algunas bajas y también jugadores recuperados afronta el Cartagena de Luis Carrión su primer enfrentamiento del curso contra un recién descendido de Primera.

El cuadro albinegro ha firmado un arranque prometedor, con tres victorias y dos derrotas que le colocan en octava posición con nueve puntos, los mismos que su rival de esta noche. Solo Ponferradina -por 2 a 3- y Burgos -por 1 a 0- han sido capaces de derrotar al sólido equipo de Luis Carrión, que ha mejorado como bloque con respecto al año pasado sin dejar de mirar a la portería contraria. Huesca, Real Zaragoza y Albacete han sufrido el juego ofensivo de este Cartagena, que endosó un 2 a 3 a los oscenses en su campo, venció a los maños por 1 gol a 0 en el Cartagonova y repitió hazaña con los manchegos por 2 a 1.

El cuadro albinegro tiene las bajas de Ferreiro, Isak y Tejera, pero recupera a Musto

La actitud ofensiva de los cartageneros ha convertido al equipo en el segundo más goleador de la categoría, con 8 tantos, en el más rematador y el que más disparos a puerta realiza. Ha sido esa circunstancia, entre otras, la que le ha permitido al conjunto albinegro tener a tiro de piedra el liderato, algo que no añade presión a su técnico, Luis Carrión, pero que sí demuestra el buen hacer de las primeras cinco fechas.

Con las buenas sensaciones que dejó la victoria ante el Albacete quiere volver a ganar el cuadro cartagenero e igualar su mejor racha hasta ahora, de dos victorias consecutivas. Para lograrlo tendrá el FC Cartagena el apoyo de su afición, que ha viajado hasta Valencia para alentar a los suyos. Hasta 370 aficionados albinegros estarán presentes en las gradas del Ciudad de Valencia para vivir el partido cerca de su equipo.

Ni la segunda victoria consecutiva ni el liderato de Segunda División serán algo fácil hoy para el Cartagena, pues enfrente tiene a todo un Levante, recién descendido de Primera y en relativa buena forma. El equipo granota marcha quinto y aún no ha perdido ningún partido. Comenzó el curso con dos empates seguidos a cero frente Huesca y Real Zaragoza, pero venció en la tercera jornada al Tenerife para calmar las aguas. Un nuevo empate a 1 ante el Real Oviedo instauró las dudas de nuevo en el equipo, pero el 4 a 1 contra el Villarreal B las disipó justo antes del choque contra los albinegros.

En el apartado de bajas, Luis Carrión no podrá contar con Ferreiro, fuera varias semanas por una lesión muscular; ni con Isak, ni con Tejera, que sigue recuperándose de su esguince de rodilla. Sin embargo, el catalán recupera a Damián Musto después de su sanción de dos partidos. Por su parte, Mehdi Nafti tiene la lesión de José Campaña, que se suma a la de Shkodran Mustafi, pero recupera al lateral izquierdo Marcelo Saracchi tras su lesión de la primera jornada.

Luis Carrión: "Intentaremos que los nuestros se sientan orgullosos"

El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, compareció ayer en la sala de prensa del Cartagonova para mostrar sus sensaciones de cara al partido de esta noche frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Consciente de la posibilidad de dormir líder de Segunda División -una posibilidad que también tiene su rival- el de Barcelona aseguró las «ganas e ilusión» con las que afronta el partido. «Queremos ganar allí con la consecuencia de hacer doce puntos y dormir arriba», afirmó. Para continuar con las buenas sensaciones, el técnico espera hacer un buen partido en Valencia y volver a competir bien. «Hemos competido todos los partidos, unos con mejor resultado y otros con peor, pero dando la cara siempre. Espero que hagamos lo mismo», aseguró.

El técnico quiere brindar un buen partido a los 370 aficionados desplazados a Valencia

Para el catalán, la opción de ser líder no supone ninguna presión. «Presión teníamos el primer año al mirar para abajo. Es muy pronto, no significa nada y lo importante es el final de liga, pero si conseguimos acabar la jornada en primera posición es porque estás haciendo las cosas bien», explicó. Enfrente estará el Levante, «un rival intenso, con gente rápida por fuera, con talento por dentro, puntas fuertes y gol», según Carrión. No obstante, sabe que puede hacer daño al conjunto granota. «Como todos los equipos de Segunda tiene sus puntos débiles e intentaremos explotarlos», expresó.

En la lista de lesionados aparecen el sueco Isak, que no ha podido entrenar con normalidad durante la semana y con el que «hay que tener paciencia» según el entrenador. Sergio Tejera sigue de baja por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla y Ferreiro está descartado para tres o cuatro semanas. «Completaremos la lista con algunos chicos de la cantera. Seremos veintitrés», aseveró el técnico.

Por último, Carrión valoró el ambiente extradeportivo entorno al partido, provocado por la interacción en redes sociales de los aficionados cartageneros y valencianos y derivado de los antecedentes entre ambos equipos. «Sabemos lo que rodea al partido, pero no nos tiene que despistar. Abogo porque la gente vaya a ver un espectáculo con tranquilidad y para disfrutar» concluyó el entrenador albinegro Luis Carrión.