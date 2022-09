El Odilo Cartagena CB cerró el pasado curso con muy buen sabor de boca su experiencia en la LEB Plata y esta campaña quiere dar un paso más. Con la experiencia ya acumulada, el conjunto albinegro quiere consolidarse y no renunciar a nada en la categoría y es por ello que se ha reforzado a conciencia para ello. Por eso, uno de los movimientos más destacados este verano fue el fichaje de Sediq Garuba.

El alero es el hermano de Usman Garuba, jugador de los Houston Rockets y que se encuentra disputando el Eurobasket con la selección española, y escogió el proyecto del Odilo Cartagena para poder crecer profesionalmente. A sus 18 años de edad, y con 1,93 metros de estatura, Sediq Garuba afrontará su primera experiencia como profesional tras salir de la cantera del Real Madrid y se mostró ambicioso en su presentación. "Mi objetivo personal diría que es mejorar y entrenar al máximo cada día. Siempre quiero dar un paso más hacia adelante, porque no puedo estar conforme con lo que tengo, debo ir a por más", explicaba en su presentación.

"Me defino como un jugador bastante comprometido a la hora de jugar, con buen físico en defensa y en ataque, por lo que puedo aportar en ambos lados de la cancha", añadía Garuba sobre su juego. Y es que llegar a Cartagena no fue una decisión fácil. Fueron muchas las conversaciones y los factores que tuvo en cuenta el alero este verano antes de firmar por su nuevo equipo. "Es cierto que al principio no tenía claro dónde ir. Me ofrecieron varias opciones y quería elegir lo mejor para mi carrera. Hablando con mi familia, mis amigos y mis hermanos... tomé la decisión", afirmaba y añadió que también valoró con su hermano Usman el fichar por Cartagena. "La verdad es que hablo con él mucho sobre estas cosas porque para mí es un ejemplo, siempre ha trabajado al máximo y en ese sentido quiero ser igual que él", aseveraba el nuevo alero del Cartagena CB.

🎥 Aquí puedes ver la rueda de prensa de presentación de ⁦@sedgaruba⁩ como nuevo jugador de Odilo FC Cartagena CB en las instalaciones de ⁦@ODILO_ES⁩ en #Cartagena #VolvamosASentirlo 🤍🖤 https://t.co/NVD4JFKgO2 — ODILO FC Cartagena CB (@cb_cartagena) 15 de septiembre de 2022

Sobre su paso por las categorías inferiores del Real Madrid, Sediq tuvo palabras de agradecimiento. "Durante mis años de cantera he estado muy contento, porque al principio diría que era un jugador con escasos fundamentos. A lo largo de los años he ido entrenando y me han ayudado a formarme mejor, así que este salto profesional va a ser muy bueno en mi carrera", concluyó.

"Cuando me dijo que vendría a Cartagena fue muy ilusionante"

Gustavo Aranzana, entrenador del Odilo Cartagena, se mostró muy ilusionado con el fichaje de Sediq Garuba y narró los contratiempos que tuvo la operación para que finalmente el alero recalase en su plantilla. "Cuando el director deportivo y el presidente me comunicaron que podía haber posibilidad sabíamos que iba a ser difícil porque existían varios equipos que querían ficharle. Sediq estaba en la selección cuando empezamos a hablar y cuando se profundizó más es cierto que tenía otras ofertas. Hubo un momento en el que era casi imposible, y después se pudo retomar. Hablé personalmente con él, un buen rato y me dijo que iba a pensarlo. Pero cuando me dijo que vendría a Cartagena fue muy ilusionante", explicó.