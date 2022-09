El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del Cartagonova para mostrar sus sensaciones de cara al partido de mañana viernes frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Consciente de la posibilidad de dormir líder de Segunda División, el de Barcelona ha asegurado las "ganas e ilusión" con las que afronta el partido. "Queremos ganar allí con la consecuencia de hacer doce puntos y dormir arriba", ha afirmado. Para continuar con las buenas sensaciones, el técnico espera hacer un buen partido en Valencia y volver a competir bien. "Hemos competido todos los partidos, unos con mejor resultado y otros con peor, pero dando la cara siempre. Espero que hagamos lo mismo", ha asegurado.

Para el catalán, la opción de ser líder no supone ninguna presión, aunque pone de manifiesto el buen trabajo. "Presión teníamos el primer año al mirar para abajo. Es muy pronto, no significa nada y lo importante es el final de liga, pero si conseguimos acabar la jornada en primera posición es porque estás haciendo las cosas bien", ha explicado. Enfrente estará el Levante, "un rival intenso, con gente rápida por fuera, con talento por dentro, puntas fuertes y gol", según Carrión. No obstante, sabe que puede hacer daño al conjunto granota. "Como todos los equipos de Segunda tiene sus puntos débiles e intentaremos explotarlos", ha expresado.

En la lista de lesionados aparecen el sueco Isak, que no ha podido entrenar con normalidad durante la semana y con el que "hay que tener paciencia" según el entrenador. Sergio Tejera sigue de baja por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla y Ferreiro está descartado para tres o cuatro semanas. "Completaremos la lista con algunos chicos de la cantera. Seremos veintitrés", ha aseverado el técnico.

Por último, Carrión ha valorado el ambiente extradeportivo entorno al partido, provocado por la interacción en redes sociales de los aficionados cartageneros y valencianos y derivado de los antecedentes entre ambos equipos. "Sabemos lo que rodea al partido, pero no nos tiene que despistar. Abogo porque la gente vaya a ver un espectáculo con tranquilidad y para disfrutar" ha concluido Luis Carrión.