Dilema con el regreso de Musto

Bendito problema el de Luis Carrión con la plantilla del Fútbol Club Cartagena. Tras un mercado de verano frenético, con hasta catorce fichajes, el club albinegro conformó una plantilla corta, pero con infinidad de posibilidades que el técnico albinegro está aprovechando de la mejor manera. Cinco onces diferentes en cinco partidos. Aún no ha repetido equipo el entrenador catalán después de cinco jornadas, además de haber usado diferentes sistemas, lo que demuestra la variabilidad de este nuevo Cartagena. El último dilema de Carrión está en la medular, donde Damián Musto vuelve a estar disponible tras dos partidos de sanción en los que Luca Sangalli ha dado un paso adelante.

De veintidós futbolistas, Luis Carrión mantiene en dinámica de juego, al menos, a dieciocho. Después de la primera titularidad de Aarón Escandell, ambos porteros son una opción viable para ocupar el marco; en la defensa, solo Kiko Olivas -por lesión- y Delmás se encuentran lejos del once; en el centro del campo todos los jugadores han entrado con el equipo titular menos Tejera; y en los extremos y en la delantera todos se reparten los minutos a excepción del coreano Sanhyeok. Datkovic, De Blasis, Ortuño, Calero y Rico son fijos en el once, aunque solo el croata y el argentino se salvan de las rotaciones mientras que más de la mitad del equipo titular queda abierta a la entrada de futbolistas.

Esa circunstancia genera mucha competitividad en el equipo albinegro con muchos jugadores en ritmo de competición y puede provocar la irrupción de los menos habituales, justo lo que ha sucedido en el centro del campo entre Damián Musto y Luca Sangalli. Una variación del manido dicho: el que se fue a Sevilla, perdió su silla. El argentino resultó expulsado y sancionado con dos encuentros y Sangalli aprovechó al máximo su oportunidad para probar su valor.

Después de no haber participado en el primer partido de liga y habiendo disputado solamente 15 minutos en el segundo, Luca Sangalli estuvo muy bien en el tramo final ante el Real Zaragoza sustituyendo a un Tejera que cayó lesionado y reivindicándose en el momento perfecto, cuando se convirtió en la única opción de Carrión para el doble pivote tras la expulsión de Musto. Revolucionó al equipo, aportó equilibrio y energía desde el centro e incluso inició la jugada del único tanto del partido que dio la victoria a los suyos.

Volvió a destacar frente al Burgos, en su primera titularidad del curso, jugando 65 minutos a gran nivel. Intervino 37 veces en el partido, mantuvo un 92 por ciento de acierto en el pase y ganó todos los duelos, tanto en el suelo -5- como aéreos -2-. Aunque fue sustituido, repitió en el once a la jornada siguiente, frente al Albacete, esta vez algo más adelantado con Mikel Rico ocupándose de las tareas más defensivas. Ante los manchegos, Luca intervino 36 veces, bajó su porcentaje de acierto en el pase al 73 por ciento, pero sumó 2 pases clave al estar más cerca del área y volvió a destacar en los duelos, con el 54 por ciento de éxito.

Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas entre la parroquia albinegra y a buen seguro tampoco entre el cuerpo técnico, que se debatirá este viernes sobre el centro del campo titular.

El desplazamiento a Valencia se duplica tras un acuerdo El Fútbol Club Cartagena informó ayer a sus aficionados a través de un comunicado oficial del acuerdo alcanzado con el Levante UD para el aumento de entradas a la venta para el partido de mañana viernes en el Ciudad de Valencia. Finalmente, la afición albinegra dispondrá de 405 entradas, más del doble de las que disponía el club en un principio debido a la alta demanda de aficionados que quieren acompañar a su equipo en uno de los partidos más complicados del año. Las 205 entradas extra solo podrán ser reservadas por abonados para su retirada en el estadio valenciano.

El Levante quiere hacer del Ciudad de Valencia un fortín

El Levante empezó con algunas dudas la temporada. Sus dos primeros partidos, que terminaron con empate a cero ante Huesca y Real Zaragoza, instalaron en la entidad granota cierto nerviosismo de un equipo que quiere volver a Primera por la vía rápida. No obstante, en su estadio es donde ha cosechado sus dos primeras victorias del curso y es ahí donde su entrenador, Mehdi Nafti, quiere incidir para fomentar un gran ambiente que ayude al equipo a sacar el máximo número de victorias posible. «En casa no jugamos con once. Jugamos con doce, trece, catorce... Lo que digo no es por hablar. El rival nota cómo aprieta la gente, estoy seguro. Nos dan alas siempre. También en los momentos complicados. Nuestra afición gana partidos y es clave ganar los partidos en casa», aseguró el francotunecino al término del último partido, que terminó con victoria por 4 a 1 frente al Villarreal B.

Tendrá que lidiar el Fútbol Club Cartagena con uno de los ambientes más caldeados de la categoría en su viaje a Valencia de mañana viernes para conseguir un buen resultado que le mantenga en la parte alta de la clasificación. Para ello también contará con su afición, que estará presente en el Ciudad de Valencia a pesar del horario del partido, en día festivo.