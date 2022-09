El KBusiness, siempre presente

Ni Daniel Moreno ni Emilio García aparecen en la estructura del Real Murcia. Ninguno de ellos está dentro del consejo de administración. El primero abandonó su cargo a principios de 2021; el segundo siempre ha ejercido a la sombra para evitar problemas de incompatibilidad con su trabajo. Sin embargo, ni la llegada de Agustín Ramos al poder ni el cambio de aires en las oficinas del Real Murcia han impedido que ambos sigan teniendo voz y voto en la toma de decisiones institucionales, como en las negociaciones abiertas desde el pasado mes de julio con Felipe Moreno, donde están teniendo incluso más protagonismo que el propio Agustín Ramos, presidente murcianista y accionista principal.

El desgaste del KBusiness, que desde 2021 ha ido encadenando dimisiones de sus socios y que ahora mismo está completamente roto por las diferencias con Francisco Tornel, tampoco ha sido un impedimento para que los dos hombres fuertes del holding murcianista estén actuando como asesores de Agustín Ramos en dichas negociaciones.

De hecho, la pasada semana, sorprendía que a la famosa reunión con Hacienda organizada por el empresario cordobés acudiera en representación del Real Murcia un Daniel Moreno que no tiene ningún cargo en el consejo grana. Con Agustín Ramos fuera de la Región, el presidente no pidió a Felipe que aplazara la cita para su vuelta. Tampoco llamó a otros accionistas fuertes como Francisco Tornel o Enrique Roca para maquillar la presencia del KBusiness. Fue Daniel Moreno el que acompañó al ex del Leganés al despacho de Carrillo Asesores, donde estaba presente María del Mar Carrillo, abogada del mencionado despacho y consejera del club murcianista. Además de otra persona de la firma, también asistió José Manuel Sánchez, gerente del Real Murcia.

El exconsejero grana y Emilio García están siendo protagonistas de las negociaciones desde el principio

La presencia de Daniel Moreno en la importante reunión con representantes de la Agencia Tributaria confirma el poder que están teniendo éste y Emilio García en las negociaciones con Felipe Moreno, que quiere acceder al accionariado de la entidad siempre y cuando se resuelva el lío judicial con Mauricio García.

Ya en julio, cuando el andaluz tuvo el primer contacto oficial con Agustín Ramos, en esa reunión no faltaron ni Daniel Moreno ni Emilio García. De hecho, algunas fuentes cercanas a las negociaciones, hablan de que los dos representantes del KBusiness están incluso por encima de Agustín Ramos a la hora de poner condiciones y trabas a las conversaciones. Algo que quedó confirmado en la última rueda de prensa del consejo de administración, en la que Antonio Rubio, abogado del club y cercano al KBusiness, tomó la palabra para decir que solo se llegaría a un acuerdo si Felipe Ramos quitaba las demandas judiciales por las que Mauricio García de la Vega quiere anular las últimas ampliaciones de capital. Palabras que sorprendían al propio empresario cordobés, que desde la primera reunión, en la que el KB estaba presente, ya informó que no entraba en sus planes hacer ese movimiento.

Desde aquella reunión en julio han pasado ya algunas semanas, y poco o nada ha avanzado la negociación. Como ya ocurriera en los últimos acercamientos con Mauricio García, en los que también intervinieron directamente Daniel Moreno y Emilio García, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo, todo está estancado por la insistencia del KBusiness de llevar la voz cantante en las conversaciones y de poner las condiciones. Incluso han cuestionado el método elegido por el andaluz, al considerar que el dinero que le va a dar a Mauricio García lo podría invertir directamente en el club.

Algo imposible con la sentencia de la Audiencia Provincial, que hace que tanto De la Vega, ahora mismo fuera de la partida, como Felipe Moreno sepan que tienen todas las de ganar. Y ni al primero en su momento ni al cordobés en la actualidad le asusta el tener que esperar para, una vez que salgan todos los juicios, disfrutar del control de un 84% del capital social.

Habrá que esperar a ver qué ocurre en la nueva reunión entre Felipe Moreno y Agustín Ramos, y si el presidente decide acudir solo o de nuevo se hace acompañar de alguno de los hombres fuertes del KBusiness, lo que confirmaría que el holding grana lleva la voz cantante pese a que solo cuentan con un 12% del capital social, y más de la mitad no es por inversión propia sino de empresas que les han cedido sus acciones.

Sin embargo, de momento, Felipe Moreno no parece interesado absolutamente en el plan planteado por Daniel Moreno y Emilio García, que están intentando que cambie su hoja de ruta y que ‘caiga en la trampa’ en la que cayó Agustín Ramos el pasado año, invirtiendo en una ampliación de capital que podría ser anuladas en cualquier momento por los juzgados, perdiendo todo el dinero invertido.