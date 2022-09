El portero del FC Cartagena fichado en el pasado mercado estival, Aarón Escandell, debutó el pasado sábado en partido oficial con el cuadro cartagenero y esta mañana ha comparecido ante los medios para expresar su pensamiento. Tras cuatro partidos como suplente, Luis Carrión dio la sorpresa dando entrada al valenciano por primera vez, algo que el portero se tomó "con mucha ilusión" al enterarse hora y media antes del encuentro. "Me sentí muy cómodo porque tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me arroparon mucho y me dieron muchos ánimos" ha añadido.

A pesar de su gran actuación, con parada salvadora incluida, Aarón mantiene la humildad y la confianza en el trabajo. "Moralmente, esa parada te da vida, pero creo que hay que estar en esos momentos y para eso se entrena día a día", ha aseverado. Además, el portero ha halagado el buen partido de Alcalá y Datkovic. "La seguridad se vio en el partido en el juego aéreo, las vigilancias y la salida de balón. Todos los centrales del equipo son muy seguros y juegue quien juegue va a dar el callo", ha manifesado. El debate en la portería está servido y Carrión tendrá el dilema de volver a elegir entre dos buenos porteros contra el Levante en el Ciudad de Valencia. "El mister es el que elige y lo jodido es que solo juega uno", ha comentado Aarón al mismo tiempo que ha reafirmado la buena relación entre él y Marc. "Nuestro día a día es igual desde el inicio de la pretemporada. Nos llevamos bien y hay una competencia sana sin ningún mal rollo. Si nos lleváramos mal, sería negativo para el equipo, pero no es así y trabajamos al máximo para estar preparados", ha asegurado. Una victoria frente al Levante puede dejar al Cartagena como líder provisional de Segunda, algo que no distrae al cuadro albinegro. "Es un aliciente, pero nos centramos en el partido a partido. Queremos ganar el máximo de partidos posible, pero tenemos que enfocarnos solo en el Levante y no pensar en ser líderes", ha concluido Aarón Escandell.