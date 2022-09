La segunda jornada del grupo VII de la División de Honor de Juveniles, donde están encuadrados los tres equipos de la Región de Murcia, concluyó con tres derrotas. Ni el Real Murcia, Cartagena ni el recién ascendido UCAM Murcia consiguieron añadir puntos a sus casilleros este fin de semana. De los dieciséis equipos que compiten son cuatro los que descienden. Sin duda, el principal objetivo de los tres será eludir bajar a Liga Nacional y poder mantener la categoría una campaña más.

Hubo pleno, pero en el sentido más negativo al no poder conseguir ninguno de ellos los tres puntos y no poder encarar esta semana con un buen botín de puntos. El UCAM Murcia no pudo seguir la trayectoria positiva de la primera jornada. Recibió en su campo al Elche, con quien no pudo en ningún momento (1-3). Una victoria y una derrota es el bagaje del juvenil universitario. El UCAM, que ganó en el campo del Albacete en la jornada inaugural, es décimo con tres puntos. El mejor situado de los murcianos, y jugará la próxima jornada en el campo del Alboraya.

Por su parte, el Real Murcia no ha sumado todavía ni tampoco ha marcado. La primera jornada perdió en su campo ante el Levante. Este fin de semana ha perdido ante el Inter San José y en ambos casos por la mínima (1-0). Ante los valencianos, los jóvenes pimentoneros tuvieron sus opciones y no defendieron mal, pero no encontraron en ningún momento el camino del gol. Dos derrotas que le colocan tercero por la cola, con cero puntos. La próxima jornada recibirá en el Limonar al Villarreal.

En cuanto al Cartagena, el conjunto albinegro perdió ante el Toledo por 0-1 en el campo Ciudad Jardín. En la primera jornada perdió por el mismo resultado ante el Roda de Castellón. Por lo tanto, dos derrotas y ningún gol a favor. Estas dos derrotas le abocan a la penúltima posición sin puntos y sin goles a favor. Jugará ante el Albacete, la próxima jornada, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, ante un rival que también se encuentra en la misma tesitura tras perder en los dos primeros partidos del curso.