El Atlético Pulpileño se llevó los tres puntos de La Arboleja en la vuelta a la Tercera del CD Cieza y lo hizo como lo hace un equipo que aspira a ser campeón: no siendo mejor que el rival pero sí más contundente en las ocasiones que tuvo durante el encuentro.

Wilson Cuero aprovechó un error en la salida del balón del Cieza, el colombiano estuvo muy atento y se quedó solo ante Tanis, le cruzó el esférico e hizo el primero cuando se cumplía el cuarto de hora. El cuadro espartero no se vino abajo y siguió igual. El premio le llegó a cinco minutos del descanso, en su tercera ocasión de peligro Javi Solsona hizo el empate que hacía justicia a lo visto en el partido.

La segunda parte mantuvo el guion, pero sin la claridad en el Cieza para finalizar las ocasiones. A quince del final Gabi Ramos aprovechó que Tanis no supo detener una falta directa para adelantar de nuevo al cuadro de Pulpí. No perdió la esperanza el conjunto ciezano pero no obtuvo premio en los minutos finales.