Una nueva vida sin la presencia del referente goleador del Real Madrid, Karim Benzema, se inicia en un zpartido en el que ya estaban planificadas rotaciones de Carlo Ancelotti, con Eden Hazard en punta de ataque, sin la presión goleadora de su entrenador que le pide "jugar bien" ante un Mallorca que llega al Santiago Bernabéu con la vitola de equipo invicto a domicilio.

"A Hazard no le voy a pedir marcar goles, le voy a pedir jugar bien", aseguró Ancelotti tras hacer público que el belga es el elegido para el primer día sin Karim. Una declaración que choca con la historia madridista. Al 9 siempre se le exigió el gol, pero en la actual plantilla, por la renuncia a fichar a ningún jugador que compita con Benzema, no hay un sustituto con un perfil similar.

Y el único 9 de área, rematador, Mariano Díaz, no cuenta con la confianza del técnico italiano. Por lo que será Hazard, que pasó de no jugar en los dos últimos partidos a ser el elegido cuando llegó la lesión en el estreno europeo en Celtic Park, el que encara el momento que tanto deseaba. Continuidad tras marcar y asistir en Glasgow. La oportunidad para dar al madridismo lo que siente que tanto le debe tras años marcados por las lesiones y los dolores que le alejaron de su verdadero nivel.

El partido invitaba ya a Ancelotti a dar paso a la segunda unidad. Sin tocar la identidad táctica, con Rodrygo entrando como tercera pieza del tridente y Marco Asensio esperando con ansía más minutos tras decidir quedarse en el Real Madrid. Once goles en cuatro jornadas, tres de ellas a domicilio, es una media que Ancelotti desea mantener ante un rival propicio, un Mallorca al que ha derrota en ocho de sus nueve últimos enfrentamientos.

El objetivo también apunta a la labor defensiva después de que Thiaut Courtois, que llega justo a la cita tras superar unos dolores de rodilla, haya encajado un tanto en cada jornada disputada y sin haber podido dejar aún su puerta a cero.

Para ello aumentará el músculo con la entrada de Antonio Rüdiger en el centro de la zaga por el lesionado Militao, con opciones también para Nacho y Lucas Vázquez podría dar descanso a Dani Carvajal en el lateral derecho. Las rotaciones también apuntan a una medular en la que el nombre de Dani Ceballos aparece con fuerza para su primera titularidad.

La condición de invicto en dos salidas a campos complicados como San Mamés (0-0) y Vallecas (0-2), con un balance de dos goles a favor y cero en contra, alimenta el optimismo del Real Mallorca para afrontar la complicada visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Será el segundo partido a las 14.00 horas que jugará el equipo del mexicano Javier Aguirre, de los tres consecutivos fijados por LaLiga; el tercero llegará la próxima semana ante el Almería en Son Moix, circunstancia que ha generado protestas unánimes de aficionados, jugadores y cuerpo técnico mallorquinista.

En medio del profundo malestar por encuentros en horas de la comida, con elevadas temperaturas y humedad, los bermellones se han exigido "dar la cara" ante el todopoderoso Real Madrid. La línea con cinco defensas, tres de ellos centrales, le está dando buenos resultados al 'Vasco' en las primeras jornadas.

Al meta serbio Predrag Rajkovic no le han marcado ningún gol a domicilio y los tres que ha encajado (en la derrota 1-2 y el empate 1-1 ante el Betis y Girona) han llegado desde los once metros. En defensa el serbio Tamija Nastasic podría tener minutos acompañando a Raillo y Valjent, o incluso debutar, si Aguirre prescinde del ex de la Ponferradina José Copete, que ha debutado en Primera con el Mallorca esta temporada.

El centro del campo mallorquinista, en cambio, puede sufrir variaciones una vez recuperados de sus respectivos lesiones Ruiz de Galarreta y Idrissu Baba; el eibarrés y el ghanés podrían tener opciones frente a los titulares hasta ahora el argentino Rodrigo Battaglia, el francés Clément Grenier y el gallego Dani Rodríguez.

Arriba, el kosovar Vedat Muriqi, autor de dos goles, es inamovible. Le podía haber acompañado en el Bernabéu uno de los últimos refuerzos, el zimbabuense Tino Kadewere, pero una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha sufrida en el entrenamiento del viernes impedirá su debut con la camiseta bermellona. Unos 300 mallorquinistas acompañarán al equipo en el desplazamiento al feudo del vigente campeón de Liga y de la Liga de Campeones.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Dani Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Vinícius, Hazard.

RCD Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Copete o Nastasic, Raillo, Valjent, Costa; Battaglia, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Muriqi.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (colegio andaluz).

Estadio: Santiago Bernabeú.

Hora: 14:00