las colegiadas no se presentaron al encuentro ante el madrid cff. Como se esperaba, el Alhama ElPozo no pudo debutar este fin de semana en Primera RFEF. Su encuentro, al igual que todos los de la primera jornada, fue suspendido por la huelga convocada por las árbitras. Las jugadoras alhameñas se desplazaron a Madrid y saltaron al terreno de juego junto a sus rivales, pero no pudieron disputar el partido al no aparecer el cuerpo arbitral. «Se empaña un día histórico», decía el técnico Randri.