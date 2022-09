Carlos Alcaraz Garfia tiene hoy una cita con la gloria. Al margen de tener la oportunidad de ganar su primer Grand Slam, también puede convertirse en el número uno del mundo más joven de la historia. «Siempre soñaba con ser numero uno. Es verdad que ser número uno sin ganar ‘Grand Slams’ es complicado, pero de siempre he soñado con el numero uno», dice el murciano, quien se enfrenta al noruego Casper Ruud, quien este mismo año ha sido finalista en Roland Garros.

El jugador de El Palmar ha llegado hasta la final después de superar tres maratonianos partidos a cinco sets, en los que ha demostrado un talento y una condición física espectaculares. Especialmente emotivo fueron los triunfos ante Jannik Sinner y Frances Tiafoe, donde el murciano tuvo que realizar un gran despliegue de juego para poder seguir con vida en un torneo del que saldrá, como mínimo, como número 2 del mundo.

Alcaraz, de 19 años, destacó que esta será su primera experiencia en la final de un ‘grande’ y que la «preparación mental» será lo más importante para afrontar bien el encuentro. Además, sobre los méritos de Ruud, dijo que «ya le gané en Miami, soy un jugador capaz de poder ganarle de nuevo en un ‘Grand Slam’, él ya ha jugado una final de un ‘grande’, ya sabe lo que es vivir ese momento, tiene esa experiencia y para mí es nuevo», afirmó. «Pero como han sido nuevas muchas cosas para mí y las he afrontado de buena manera, voy a intentar tomármelo como un partido más, aunque no es fácil», añadió. Alcaraz también ha firmado una la larga serie de puntos espectaculares en el torneo neoyorquino.«Nunca doy una bola por perdida. Intento luchar cada bola hasta que tenga doble rebote. Alguna vez esos puntos me ayudan también a venirme arriba, a sonreír, a disfrutar el momento. Algunas veces hay que sacar un poco de magia», comenta.

Carlos Alcaraz puede convertirse en el cuarto tenista español en alcanzar el número uno del mundo. Para ello debe ganar a Casper Ruud, a quien ha derrotado en los dos encuentros en los que se han enfrentado, el último de ellos este mismo año en la final del Masters 1.000 de Miami sobre pista rápida, la misma en la que se disputa el US Open. Después de asegurarse el trono nacional al desbancar a Rafa Nadal, ahora puede ser el tenista más joven de la historia en alcanzar el número uno del mundo, un puesto que solo han ocupado tres españoles a lo largo de la historia. El mallorquín es el líder indiscutible con 209 semanas de permanencia. Después aparece Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, con 8. Y por último se encuentra Carlos Moyá, que estuvo dos semanas.

Dónde verlo y a qué hora

El partido, como todos los del US Open de este año, se podrá ver a través de Eurosport. La final está previsto que comience a las diez de la noche en España. En El Palmar se va a instalar una pantalla gigante para poder ver el encuentro.