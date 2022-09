El FC Cartagena vence al invicto

Se vivió en los aledaños del Cartagonova una celebración del fútbol entre dos aficiones hermanadas como la del Cartagena y la del Albacete y se apuntó a la fiesta el Fútbol Club Cartagena ganando en su estadio al único equipo invicto de Segunda División. El Albacete, comenzó la jornada como líder de la categoría y aún no había perdido, pero se encontró con un sólido Cartagena que no le permitió desplegar su juego más que a chispazos y que lo ahogó generando peligro y encontrando el gol que tanto se le resistió en Burgos.

Sorprendió Luis Carrión con un once inusual en el que no figuraba ni el capitán Marc Martínez ni el central Pablo Vázquez y que tuvo un dibujo diferente a lo acostumbrado por el entrenador catalán. Debutó bajo palos Aarón, Calero, Alcalá, Datkovic y Jairo formaron la línea de cuatro, Mikel Rico cubrió el mediocentro con Sangalli y De Blais como interiores y Borja Valle hizo de enganche con Ortuño y Sadiku en punta, juntos por primera vez esta temporada.

Funcionaron a la perfección los cambios del técnico albinegro, ya que Aarón estuvo providencial para salvar a su equipo en una acción, la defensa a penas sufrió y el centro del campo dominó durante todo el partido sin permitir la creación del rival. En ataque, a pesar de las oportunidades erradas en la primera mitad, encontró el camino del gol el Cartagena en la segunda parte con la movilidad de Valle y la lucha de Ortuño. El primer tanto llegó nada más comenzar el segundo tiempo mediante un zapatazo de Mikel Rico desde fuera del área, el segundo lo puso Óscar Arribas gracias a una jugada iniciada por Alfredo Ortuño y el tanto del Albacete, de Dubasin, no sirvió para arrebatar la victoria de los albinegros.

En los primeros minutos del encuentro, ambos equipos se respetaron en demasía y no se acercaron a la portería contraria a pesar del alto ritmo que marcaron. Hasta pasados los primeros cinco minutos no se produjo el primer tiro a puerta, por parte de Sadiku, muy flojo a las manos de Bernabé. Al cuarto de hora de juego, el dominio del Cartagena se hizo patente y comenzó a elaborar jugadas de peligro cada vez con más insistencia.

Calero protagonizó una jugada en solitario que finalizó con un disparo mordido y, minutos después, buscó el juego exterior el conjunto albinegro para probar con centros al área que no tuvieron éxito. Las imprecisiones de ambos equipos provocaron muchos minutos de tanteo en el ecuador de la primera mitad y no fue hasta los últimos diez minutos cuando comenzó el fuego real.

Aarón Escandell salvó a su equipo con una intervención providencial sobre la línea cuando Higinio -que se lesionó en la jugada- remató un balón suelto en el área pequeña a bocajarro y a los cinco minutos le contestó Bernabé en la otra portería sacando un mano a mano a Ortuño, que se plantó solo tras robarle el balón a Boyomo. Los últimos minutos de la primera parte fueron para el Cartagena y pudo irse con ventaja el cuadro cartagenero de no ser por la mala suerte y la inspiración del meta rival.

Ya en el descuento tuvo la mejor oportunidad el cuadro albinegro en una falta cercana al área botada por De Blasis y rematada en el área pequeña por Sadiku. Bernabé se empleó a fondo para sacar un balón que se colaba en su portería y su rechace al centro del área cayó en Borja Valle y después en Alcalá, que remató escorado contra el palo perdiendo la gran oportunidad de los primeros cuarenta y cinco minutos.

No obstante, toda la suerte que no tuvo el cuadro local en la primera mitad se apareció nada más comenzar la segunda. Elaboró bien el Cartagena por medio de De Blasis y Valle, Sadiku colgó un balón que repelió la defensa manchega y Mikel Rico, que seguía la jugada, le pegó conforme venía desde el vértice del área con el empeine para ponerla en la escuadra derecha de la meta contraria y hacer el 1 a 0.

Tras el primer gol, Sadiku tuvo una ocasión a renglón seguido, pero el albanés perdió velocidad en la carrera tras el pase al hueco de Sangalli y no definió bien ante Bernabé. El Albacete mejoró en posesión buscando el empate y la entrada de Oscar Arribas por Sadiku provocó un paso atrás del conjunto albinegro a la hora de partido, sin embargo, cuando las sensaciones del partido parecían indicar el sufrimiento de la parroquia albinegra, volvió a golpear el Cartagena con el segundo tanto que parecía asegurar los tres puntos. Ortuño la bajó del cielo de espaldas, se marchó de su par en velocidad y abrió a la banda contraria donde Borja Valle recibió y sirvió a De Blasis dentro del área, que golpeó de primeras en carrera. El buen tiro del argentino se encontró una gran respuesta de Bernabé, pero su rechace se marchó al palo y Oscar Arribas, muy atento a la jugada, se lanzó al suelo para hacer el 2 a 0.

La respuesta del Albacete, afectado por el segundo tanto, fue inmediata. En la primera jugada tras la reanudación, Fuster condujo por la izquierda, abrió a Julio Alonso que pisó área, llegó a línea de fondo y la puso atrás para Dubasin, que golpeó fuerte al primer palo para superar a Aarón Escandell y hacer el 2 a 1. Se quedó ahí el cuadro manchego, maniatado por un Cartagena que durmió los últimos instantes de partido e incluso supo tomar oxígeno saliendo a la contra.

Finalmente la victoria se quedó en Cartagena junto a los tres puntos que ponen momentáneamente sexto al conjunto de Luis Carrión. Vence el Cartagena al Albacete tras cuatro partidos en los que se había mantenido invicto el equipo de Rubén Albés y certifica su gran inicio de liga con tres victorias y dos derrotas en los primeros cinco partidos de liga.

Luis Carrión: «En la segunda parte hemos leído mejor el partido»

El entrenador albinegro, Luis Carrión, compareció en rueda de prensa al término del partido para comentar sus sensaciones tras la tercera victoria de su equipo en liga. El catalán resumió el partido del que se marcha con los tres puntos destacando el apoyo de la afición. «Ha sido un espectáculo bonito con dos aficiones animando a su equipo y dos equipos muy igualados. Hemos conseguido abrir la lata en la segunda parte y meter el segundo. Aunque se nos ha complicado un poco, hemos tirado de orgullo y la afición ha ayudado mucho», afirmó.

Carrión destacó el trabajo de presión del rival en la primera parte y halagó la lectura de su equipo en la segunda. «Han presionado muy bien y nos han puesto marcas individuales por dentro, lo que nos ha dificultado el juego interior pero nos ha facilitado jugar con Ortuño y Sadiku. En la segunda lo hemos leído mejor y han venido los goles. Podríamos haber tenido más calma con balón, pero nos hemos dejado la vida», manifestó.

También tuvo un momento para valorar el partido de Mikel Rico, muy destacado durante los noventa minutos. «El partido que ha hecho es increíble. Él no destaca donde ha jugado, es un ocho llegador, pero se ha quedado todos los balones, ha llegado a las segundas jugadas, ha tenido criterio y ha hecho un partidazo», aseguró.

Ha sido el mejor de la defensa. El otro día también. Es uno de los nuestros y hay que defenderlo a muerte. Me gustaría ensalzarlo porque ha sido criticado injustamente. Hay que apoyarlo más», apuntó el entrenador, que también destacó la actuación de Aarón Escandell en su debut oficial con la camiseta albinegra. «Ha estado muy bien después de cuatro partidos. Están a un nivel tan parejo los dos porteros que lo he elegido por su desplazamiento sobre Ortuño. Se me hace difícil pensar en una portería mejor para el Cartagena que la que tenemos con Marc y Aarón», aseveró.

El de Barcelona afirmó que su mayor alegría del partido es la actitud de los jugadores que están teniendo menos minutos. «Una de las cosas que más me alegra es el gol de Arribas. Venía de jugar muy poco y ha salido con buena actitud y ha marcado. Franchu también ha forzado para estar y ha tenido una actitud increíble. Todos los cambios han salido bien y eso ha hecho que el equipo tuviera aire para conseguir los tres puntos», concluyó el técnico albinegro Luis Carrión tras la victoria.