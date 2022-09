El Real Murcia, a por más madera

1.600 kilómetros recorrerá el Real Murcia este fin de semana. 808 para llegar a San Sebastián, donde hoy disputará ante la Real Sociedad B su tercer partido de la temporada en Primera RFEF; y 808 para regresar a casa una vez señale el colegiado el final del encuentro en Zubieta. Y después de esa paliza, qué mejor que regresar a la Región con tres puntos en el bolsillo, tres puntos que se sumarían a los 4 que ya aparecen en la clasificación y que reforzarían el triunfo de hace una semana en Alicante frente al Intercity.

En su segunda salida consecutiva, los de Mario Simón intentarán gritar aquello de ‘más madera, que es la guerra’, porque si en cualquier club las derrotas desestabilizan, en el grana todavía más. Y no habría mejor comienzo, que el de sumar dos victorias seguidas y tres semanas sin perder. Para ello, los granas tendrán que derrotar a una Real Sociedad B también con cuatro puntos, después de ganar en el debut al Eldense (2-0) y de empatar el pasado domingo en el campo del Calahorra.

Zubieta medirá a un recién descendido, en este caso el filial realista, y a un recién ascendido como el Real Murcia; a un equipo de la cantera sin la presión de los objetivos y a un conjunto grana que quiere colarse entre los mejores. Y para que los murcianistas sigan haciendo los deberes, Mario Simón llega reforzado por el triunfo contra el Intercity. Si el empate en casa ante el Calahorra dejó dudas sobre la alineación utilizada por el madrileño; después de ganar en el Antonio Solana, todo el mundo tiene ya un once más o menos ideal. Y ese once podría volver a repetirse esta tarde.

Porque Arnau Solá seguirá en la izquierda porque lo hizo bien en Alicante y porque Alberto López sigue lesionado; porque Ganet se agarró a la titularidad aportando presencia y goles y porque Miku, pese a ser el que más lejos está de lo esperado, parece tener ganada la partida a un Andrés Carrasco en el que, visto lo visto en las dos jornadas disputadas, Simón no piensa.

Zeidane o Loren Buron

Y si se mantienen esos tres futbolitas, no se espera ningún cambio. La única duda, en todo caso, estaría en el extremo izquierdo. Zeidane no ha sido protagonista en los dos encuentros jugados, por lo que, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que hay en esa zona, no sería descartable que entrase Loren Burón o Dani Vega. El que no disputará ni un minuto es Arnau Ortiz, que se quedó fuera de la convocatoria. Tampoco viajaron Mario Sánchez, Gallego y Alberto López. Este último está lesionado, mientras que el lateral tendría molestias, aunque no hay ningún parte médico que informe de ello. Tampoco explicó el club si Arnau tiene algún problema físico para no estar con sus compañeros en Zubieta.

El que se quedó por decisión técnica es Gallego, que en esta jornada 3 ya ha empezado a darse cuenta de lo que le espera. El meta murciano, que renovaba este verano, ha quedado relegado al puesto de tercer portero después de la llegada de Joao. Ayer mismo, Mario Simón ya incluyó al portugués en la lista de convocados -falta por ver cuándo le da una oportunidad en el once-, mientras que el canterano tendrá que vivir el choque desde casa.