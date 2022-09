El líder invicto amenaza el Cartagonova

El Fútbol Club Cartagena se enfrenta mañana al líder de Segunda División, el Albacete Balompie (18.30, LaLiga Smartbank TV) en el Estadio Municipal Cartagonova. Los de Luis Carrión vuelven a casa tras la derrota en Burgos que costó, por segunda vez esta temporada, los tres puntos al conjunto albinegro, pero con una enfermería que comienza a vaciarse, ya que tanto Franchu como Kiko Olivas están disponibles para su entrenador. Con dos victorias consecutivas llega el cuadro manchego a Cartagena dispuesto a conseguir la tercera para mantenerse líder en solitario de LaLiga Smartbank.

Después de cuatro jornadas, los de la ciudad trimilenaria pueden hacer un balance positivo del inicio liguero. El primer partido, que terminó con derrota por 2 a 3 frente a la Ponferradina en casa, fue el único en el que no estuvo a la altura el Cartagena con graves errores defensivos que condenaron al equipo. En los tres siguientes ha competido de la mejor manera, con dos victorias frente a Huesca en El Alcoraz por 2 a 3 y en casa frente al Real Zaragoza por 0 a 1. El último encuentro, con derrota frente al Burgos en El Plantío, dejó un sabor amargo a la plantilla por la sensación de haber merecido algo más.

La igualdad fue máxima entre cartageneros y leoneses y tan solo un polémico penalti por mano de Alcalá dentro del área rompió las tablas. Aún así, no estuvo acertado el equipo albinegro de cara a portería y abusó de una única idea ofensiva que no funcionó. El cuadro de Luis Carrión bombardeó el área contraria con infructuosos centros al área, pero se topó una y otra vez con la infranqueable muralla burgalesa, que anuló a Alfredo Ortuño y Armando Sadiku y dejó sin premio al equipo cartagenero.

Por su parte, el Albacete llega líder e invicto a Cartagena después de conseguir tres victorias y un empate en los cuatro primeros encuentros. En el debut de los manchegos, Rubén Albés venció con el Albacete a su exequipo, el Lugo, por 1 a 2 en el Antxo Carro. No fue capaz de vencer al Burgos en el Carlos Belmonte empatando a cero, pero volvió a ganar al Huesca, de nuevo en casa, por 2 a 1. En el último encuentro, el Albacete dio la sorpresa en La Rosaleda venciendo ante el Málaga por 1 a 2.

El equipo recién ascendido de Primera RFEF está siendo la sensación de la categoría debido a su buen ataque. Con seis tantos, los mismos que el Cartagena, los de Castilla La-Mancha están entre los equipos más goleadores. Destaca en su zona ofensiva el tridente formado por Manu Fuster, Juanma García y el murciano Higinio Marín, que se ha retroalimentado para conseguir cuatro de esos seis goles y cuatro asistencias. Fuster, como extremo izquierdo, ha logrado un gol a pase de Juanma y dos asistencias a la cabeza de Higinio. El delantero referencia suma esos dos tantos y otra asistencia a Juanma. Este, como segundo delantero, contabiliza un gol a pase de Higinio y la asistencia a Fuster.

En cuanto a las bajas, el entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ya sabe que no podrá contar con Damián Musto, sancionado con dos partidos tras su lance con Giuliano Simeone en el que golpeó la cara del delantero con su mano. Cumplirá el segundo partido de sanción y estará de vuelta con el equipo en el siguiente compromiso. Por otro lado, Sergio Tejera no llegará por culpa del esguince en el ligamento lateral interno que se produjo frente al Real Zaragoza. Sí tendrá disponibles Luis Carrión tanto a Franchu, tras superar unas molestias, como a Kiko Olivas, que entra en la convocatoria del equipo por primera vez esta temporada tras superar una rotura en los isquiotibiales. Aunque lo más seguro es que ninguno de los dos entre en el once titular, Luis Carrión mencionó que Franchu podría tener minutos para volver al ritmo de competición cuanto antes y puede hacer lo mismo con el central.

Por su parte, Rubén Albés cuenta con las bajas seguras del central Javi Jiménez, los laterales Diegui Johannesson y Emmanuel Attipoe y el centrocampista cartagenero Juan Antonio Ros.

El salvadoreño Enrico Dueñas, preseleccionado

El centrocampista salvadoreño Enrico Dueñas, llegado al Fútbol Club Cartagena en el pasado mercado de verano como fichaje para su filial, ha sido preseleccionado por la Selección de El Salvador para los entrenamientos previos a la disputa del partido amistoso ante Perú en Washington. El futbolista albinegro deberá viajar a Estados Unidos, donde llevará a cabo la concentración el combinado salvadoreño a finales de mes para concentrarse con ‘La Selecta’ y disputar el partido el miércoles 27 de septiembre si así lo considera el seleccionador Hugo Pérez. Enrico es el único futbolista preseleccionado que juega en Europa mientras que todos los demás lo hacen en equipos de El Salvador, Estados Unidos y Colombia.