Casi las tres de la madrugada en Nueva York y las nueve en España. Después de más de cinco horas de un tenis brillante, vibrante, que recordó esos partidos épicos entre Rafa Nadal y Roger Federer, el murciano Carlos Alcaraz se clasificaba por primera vez para las semifinales de un Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, en el mismo escenario donde hace un año demostró que había llegado una nueva figura del tenis para quedarse por mucho tiempo. Al estilo Nadal, sufriendo, remontando y salvando una bola de partido en el cuarto set, en el que estuvo 3-5 abajo, el tenista de El Palmar logró que Jannik Sinner, de 21 años, otro elegido para ser el relevo del ‘big three’ que ha dominado el circuito en los últimos quince años, doblara la rodilla (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3) tras firmar una obra de arte. "Es un toro" le dijo Alcaraz a su banquillo durante el encuentro en referencia al italiano. Y le sobraban motivos. Porque este jueves, en la pista central, en el Arther Ashe Stadium, se vieron las caras dos tenistas tocados por una varita, dos titanes, entregados, con una fe a prueba de bombas.

"He jugado el mejor partido de mi vida". La frase es de Alcaraz, pero también podría ser de Sinner, porque tras la exhibición de ambos, cualquiera sería un justo vencedor por la gran dimensión del espectáculo que ofrecieron y que provocó que nadie se moviera de sus asientos pese al horario.

El Alcaraz más descarado se vio sobre la pista en una actuación que deberá repetir esta próxima madrugada, aproximadamente a partir de la una, ante Frances Tiafoe, el estadounidense que se ha convertido en la revelación del torneo. No tuvo más remedio en cuartos de final para vencer a un rival que desplegó todo su potencial. Ninguno se guardó nada durante el partido porque la exigencia fue máxima en un encuentro que dejó puntos para el recuerdo, como uno que dio la vuelta al mundo en apenas unos segundos a través de las redes sociales en una bola que devolvió por la espalda el murciano. Increíble.

Sinner no empezó con buenas sensaciones el encuentro pese a que llegó al mismo después de derrotar al murciano en los dos últimos enfrentamientos. Además, en la final de Umag, donde perdió el primer set, ganó los dos siguientes arrollando al de El Palmar, que solo sumó dos juegos. Pero los precedentes no pesaron a un Alcaraz desatado, casi mágico por momentos. Pero esas tres dobles faltas que cometió el italiano en el comienzo y la rotura de servicio que sufrió, fue solo un momento de debilidad. Pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero, cuando mejor estaba su rival, le asestó un aguijonazo que le permitió ganar el primer set por 6-3.

En la segunda manga, sin embargo, cambió la tendencia. Quien cometió más errores no forzados fue Alcaraz frente a un Sinner que jugó una velocidad endiablada, sin dar un solo respiro. Hasta cinco bolas desaprovechó el murciano para cerrar el segundo set que terminó perdiéndolo en una muerte súbita donde el italiano entró en ebullición después de levantar un 3-5.

Después, en el tercer set, cuando todo estaba a favor de Alcaraz con 4-2, los cañonazos de Sinner le dieron la vuelta a la manga, que se volvió a resolver en el ‘tie break’ pese a que el murciano volvió a lograr una rotura de servicio en el undécimo juego. Pero los problemas con el servicio le pasaron factura y en el momento decisivo, el italiano se hizo con el segundo punto del partido con un contundente 7-0 en la muerte súbita.

Se quedó sin margen de error Alcaraz, una situación en la que se mueve como pez en el agua. La presión, pese a que en otros momentos le ha pasado factura, como en su estreno en Montreal, no le asusta. Se agarró al encuentro el murciano, que puede salir de Nueva York como el nuevo número uno del mundo y español, desbancando de esa condición a un Rafa Nadal que lleva diecisiete años en la cima. Sinner tuvo el partido en la mano y el pase a las semifinales, pero con 5-4 le tembló el pulso. Alcaraz sacó el genio, salvó ese momento crítico y remontó para voltear el marcador, que pasó de un 3-5 en contra a un 7-5 a su favor tras dos roturas de servicio consecutivas.

Quedaba el desenlace final. Todo a una carta en el quinto set. Solo quedaría el más fuerte física y mentalmente. Y ese fue un Alcaraz descarado, que celebró cada punto como si fuera el último, con gestos que agradeció enormemente la grada estadounidense, donde está implantada la cultura del espectáculo. En el quinto juego encajó una rotura de servicio el de El Palmar, un error que rectificó a continuación para anotarse cuatro juegos consecutivos y hacerse con una victoria épica en un partido que pasará a la historia por ser el segundo más largo de todas las ediciones del US Open.

"Todavía no sé cómo lo hice", dijo en rueda de prensa un Alcaraz que la próxima madrugada en España librará otra batalla contra un jugador que también ha desarrollado un espectacular torneo, el estadounidense Frances Tiafoe. Ya no tendrá el murciano el apoyo del público ante un rival de 24 años de edad y número 26 del ranking mundial que está completando un año irregular, donde no ha sumado ni un solo título y que ha ganado 25 partidos y sufrido 18 derrotas por el balance 49-9 de Alcaraz. Pero Tiafoe, un jugador potente que no tiene tanta movilidad como el pupilo de Juan Carlos Ferrero, se ha crecido en el US Open. Venció por tres sets a Marcos Giron, Jason Kluber, Diego Schwartzman y Andery Rublev, a este último en cuartos. La única manga que ha cedido en todo el torneo fue en cuarta ronda ante Rafa Nadal.

Alcaraz y Tiafoe solo se han enfrentado en una ocasión a lo largo de sus carreras, en el Conde de Godó de Barcelona en 2021, cuando el murciano aún no estaba ni en el ‘top 100’. Por tanto, un precedente que no sirve de referencia. Hasta el momento, los mejores resultados en 2022 para el estadounidense son finalista en el ATP 250 de Estoril, donde cayó ante Sebastian Baez, y semifinalista en Atlanta. En Grand Slam, cayó en segunda ronda en Australia y Roland Garros, y llegó hasta lo octavos de final en Wimbledon.

Será una batalla diferente para Alcaraz a la librada hasta el momento. El principal hándicap para el jugador criado en la Real Sociedad Club de Campo puede estar en el desgaste acumulado en las dos últimas rondas, con nuevas horas de intensidad sobre la pista ante Sinner y Cilic. Además, ha tenido menos descanso que su rival. Pero el premio, llegar a la final, que se jugará el domingo a las diez de la noche, y asegurarse el número uno del mundo aunque Casper Ruud sea el triunfador de este ‘grande’, es mayúsculo, por lo que todo el desgaste acumulado durante estas dos semanas seguro que se quedará en el vestuario.

Ferrer: "No creo que sea baja en la Copa Davis pese al exigente esfuerzo"

Valencia albergará la próxima semana una de las cuatro fases de grupos de la Copa Davis y sueña con poder contar con un Carlos Alcaraz que podría estrenar el número uno mundial que tiene a su alcance en el Abierto de Estados Unidos. David Ferrer, director de la fase de grupos de la Copa Davis, señaló que sería "espectacular" que Carlos Alcaraz llegara al torneo como número uno mundial. El extenista apuntó que no cree que pueda darse de baja del equipo español a pesar de su exigente esfuerzo en el torneo neoyorquino. "No creo que sea baja, la idea es que Carlos se comprometió y va a estar aquí con nosotros y no hay ninguna noticia al respecto", apuntó Ferrer, quien confirmó la baja de Alejandro Davidovic.