La teoría dice que el fichaje de Urban Klavzar fue la ficha 'trece' para afrontar una exigente temporada en la que el UCAM Murcia CB compaginará de nuevo el calendario de la Liga Endesa con el de la Basketball Champions League. Sin embargo, el base puede desempeñar un papel clave en el devenir del curso y en su estreno en la máxima competición. El jugador esloveno, que llega desde la cantera del Real Madrid, está empapándose de todo para estar listo cuando llegue su oportunidad y por eso no se despega de Tomás Bellas.

"Es una gran oportunidad aprender de Tomás Bellas y de Travis Trice. Con Tomás estoy hablando todos los días. Me enseña cosas, me ayuda mucho", ha explicado el base en su presentación como jugador del UCAM Murcia. Klavzar, que ocupa ficha de cupo de formación, y por ello podría tener mayor protagonismo en los partidos la competición europea, fue una de las peticiones de Sito Alonso durante el verano. "Con Sito me llevo muy bien. Me ha llamado para venir aquí a UCAM Murcia. Me ha presentado el club y cómo quiere que funcione aquí. Creo que es muy buen entrenador", dijo el base.

El jugador esloveno, de 18 años de edad y 1'86 metros de estatura, debutó en la Euroliga con el Real Madrid el pasado diciembre debido a los numerosos positivos por covid que afectó a la plantilla del conjunto blanco. Lo hizo con desparpajo y con un triple desde la esquina. Y es que su capacidad para anotar prácticamente desde cualquier posición y su facilidad para armar rápidamente el tiro son dos de sus puntos fuertes.

"Puedo jugar tanto de base como de escolta. Puedo hacerlo bien en defensa y tirar bastante bien. Quiero ayudar al equipo en todos los aspectos en los que pueda", afirmaba.

Amistoso ante el Coosur Betis

Por otro lado, el conjunto universitario se enfrentará este viernes 9 de septiembre al Coosur Betis en el que será su segundo amistoso de la pretemporada tras vencer en la prórroga al Gran Canaria en Valencia. Los de Sito Alonso disputarán el Torneo EncestaRías en Pontevendra a las 19.00 horas y el sábado se medirán al Obradoiro o el Ewe Basket en el mismo escenario.