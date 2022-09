El compromiso y el trabajo sobre la pista está garantizado con Jordan Sakho. Al menos así lo hizo saber este miércoles el propio pívot congoleño durante su presentación sobre el parquet del Palacio de los Deportes. "Soy un jugador de rol y hago lo que el entrenador me pide". Esas fueron las primeras palabras de Sakho ante los medios durante su presentación como nuevo interior del equipo universitario. El congoleño aterriza en Murcia ilusionado y con la confianza de crecer bajo las órdenes de Sito Alonso: "Murcia es un club clave para mí. La forma de jugar creo que me va a ayudar mucho a mejorar en mi juego".

Con respecto a la competencia que encontrará esta temporada en el juego interior del UCAM Murcia CB, pues Sakho llega para competir en el puesto de pívot con Ilimane Diop, y aunque el senegalés parte como favorito en el puesto de 5, el congoleño lo afronta con madurez, y confía en que las dos competiciones en las que participará el club murciano este año sirvan para repartir los minutos: "La temporada es larga. Estamos ahí para mejorar cada día e intentar hacer la mejor temporada posible".

Músculo a las órdenes de Sito

Una de las principales virtudes de Jordan Sakho es su faceta reboteadora y su potencia para atacar el aro tras el pick&roll. Su capacidad atlética y centímetros, con 2,05 metros de estatura, le convierten en un hábil defensor.

También afirmó haber trabajado, en las dos semanas que lleva bajo las órdenes de Sito Alonso, en mejorar sus puntos débiles: "Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sito me está corrigiendo algunas cosas que antes no hacía bien. Me va a ayudar a mejorar".

El director general y deportivo del UCAM Murcia, Alejandro Gómez, hizo referencia durante la presentación de Sakho a la ‘revolución’ que se ha vivido este verano en la plantilla universitaria: "Es un equipo nuevo, con ocho incorporaciones y algunos jugadores que no conocen la liga. Debemos tener paciencia y ser maduros. Hemos ganado en profundidad y en versatilidad". El debut liguero del 29 de septiembre dejará ver si Sito Alonso maneja con éxito todas las piezas de la plantilla universitaria.