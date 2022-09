El resurgimiento de Pedro Alcalá

A pesar de su corta estancia en el Fútbol Club Cartagena, Pedro Alcalá ha transitado por diferentes etapas desde que llegó al conjunto albinegro la pasada temporada. De la titularidad indiscutible al banquillo sistemático pasando por la enfermería, el de Mazarrón ha vivido casi todas las circunstancias que puede vivir un futbolista en un equipo profesional en tan solo un año y comenzó el nuevo curso como teórico cuarto central por detrás de Pablo Vázquez, Kiko Olivas y Toni Datkovic. No obstante, las casualidades se alinearon para devolverlo al once titular y el mazarronero ha respondido resurgiendo a su mejor nivel.

Tras su fichaje en el verano de 2021, el central comenzó como titular acompañando al capitán David Andújar, pero una lesión en el gemelo de cara a la octava jornada lo apartó del césped durante un mes propiciando la irrupción de un Pablo Vázquez inédito hasta ese momento. Aunque volvió al once y se asentó en favor de un Andújar que pasó al ostracismo antes de abandonar el club, el fichaje de Toni Datkovic lo devolvió al banquillo durante muchos partidos. Jugó el tramo final de temporada a merced del castigo impuesto por Carrión a Gastón Silva, pero la nueva temporada no pintaba muy alentadora para el central.

El club cartagenero fichó a Kiko Olivas de cara a la nueva temporada firmando uno de los mejores movimientos de todo el mercado de Segunda División, lo que relegaba a Pedro a un papel más secundario sobre el papel. El defensa malagueño, tras conseguir el ascenso con el Real Valladolid, partía por delante de él. Sin embargo, la lesión de Kiko junto con el nuevo emplazamiento de Datkovic en el lateral han terminado jugando en favor del zaguero, proporcionándole la oportunidad de demostrar que está preparado.

Aunque se perdió el primer partido, Pedro Alcalá ya suma tres titularidades consecutivas acompañando a Pablo Vázquez en el centro de la zaga y sus números le avalan para continuar en el once. Con un encuentro menos que su compañero, el espigado central destaca con 11 recuperaciones de balón por las 13 de Vázquez y 10 despejes por los 14 del valenciano. Además, Pedro resalta en los duelos, tanto en el suelo como aéreos, ganando dos de cada tres balones que disputa, en el mismo porcentaje que el de Gandía.

Además de los buenos números, Alcalá está aportando una seguridad al centro de la zaga que no fue capaz de dar en la pasada campaña. En varias ocasiones, el veterano central ha corregido a Pablo protagonizando jugadas providenciales que han solventado situaciones complicadas. A pesar de cometer el más que polémico penalti frente al Burgos, Pedro está mostrando un gran nivel y la desafortunada jugada no empaña su buen rendimiento en los primeros partidos de la temporada.

Ante la vuelta de Kiko Olivas, Luis Carrión tiene ante sí varias decisiones difíciles en la línea defensiva. Toni Datkovic parece no terminar de adaptarse al lateral izquierdo, donde podría volver Jairo, y volvería a disponer el entrenador albinegro de cuatro jugadores para dos puestos en el centro de la defensa.

Kiko Olivas vuelve a entrenar con el resto del grupo Kiko Olivas, central malagueño llegado al conjunto albinegro en el pasado mercado de fichajes, se reincorporó ayer con el resto de sus compañeros tras varias semanas entrenando al margen por culpa de una rotura en los isquiotibiales de su muslo derecho. En la última semana de preparación antes del inicio de la competición, Kiko cayó lesionado durante un entrenamiento, perdiéndose el debut liguero y con un pronóstico de cuatro a seis semanas para su recuperación. Al parecer, el central avanza positivamente y puede acortar los plazos al mínimo pronosticado reapareciendo contra el Albacete.

De Blasis: "No nos hemos sentido superados en ningún momento"

Pablo De Blasis atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento matutino para repasar el último partido y analizar el siguiente reto del equipo albinegro contra el Albacete en el Cartagonova. El argentino admitió que el grupo se fue con mal sabor de boca de El Plantío al no lograr ningún punto y con la sensación de merecer algo más. «Nos llevamos un sabor amargo del partido. No fue un partido para ganar, pero tampoco para perder y que se llevaran los tres puntos es un premio grande. Sabíamos el tipo de partido que nos podíamos encontrar, pero no pudimos resolverlo», afirmó.

El centrocampista argentino ve en el equipo mayor "equilibrio" que la pasada temporada

El centrocampista pone en valor la actitud del equipo, que ha competido bien tanto en casa como fuera, con una gran diferencia con respecto a la pasada campaña. «Nos hemos sentido bien en los cuatro partidos. No nos hemos sentido superados en ningún momento. Hay un equilibrio a diferencia del año pasado. Sabemos que es difícil repetir el juego que tuvimos, pero fuera de casa ya hemos dejado mejor imagen», aseguró el futbolista albinegro.

Por último, el centrocampista analizó el siguiente partido, en el que los albinegros reciben al Albacete, líder de Segunda. «Será un partido duro porque es el líder después de cuatro partidos y eso no es casualidad. Sabiendo donde podemos atacarles y cubriendo donde nos pueden hacer daño intentaremos llevarnos los tres puntos en casa», concluyó Pablo De Blasis.