Al Real Murcia le toca crecer lejos de casa durante septiembre

Tan solo se han disputado dos jornadas en el grupo II de la Primera Federación y la situación no puede estar más igualada. Ningún equipo ha sido capaz de sumar los seis puntos en juego en este arranque y el Real Murcia, con su victoria ante el Intercity, se sitúa en el grupo de cabeza. El primer triunfo de los granas este curso ha llegado lejos de casa, tras el empate ante el Calahorra en la jornada inaugural, y parece que es algo a lo que se tendrán que acostumbrar durante septiembre.

Y es que el cuadro murcianista tan solo disputará un partido como local de los cuatro que están fijados en este mes. Después de superar al Intercity en Alicante, los de Mario Simón se medirán de nuevo lejos de casa al filial de la Real Sociedad este sábado (17.00 horas, Instat TV). En su segunda jornada consecutiva como visitantes tendrán que realizar uno de los desplazamientos más largos que les deparará este curso y por ello se pondrán en marcha este mismo jueves. Para ese día, los granas entrenarán por la mañana en Pinatar Arena y ya el viernes por la tarde se ejercitarán en el Municipal de Tudela, en Navarra, para preparar el choque que se disputará en la tarde del sábado en la Ciudad Deportiva de Zubieta.

Los de Mario Simón, entrenador del Real Murcia, tratarán de sacar una buena cantidad puntos de nuevo ante un rival que prácticamente le ha calcado los números en este arranque, con un triunfo ante el Eldense y un empate ante el Calahorra, en su vuelta al tercer escalón del fútbol nacional tras su descenso el pasado curso desde la Segunda División.

Tras el choque en San Sebastián, el cuadro murcianista regresará a casa el próximo sábado 17 de septiembre para medirse, a las 21.30 horas, al Numancia en la Nueva Condomina. Será el único respiro que tenga en su estadio durante estas primeras semanas, ya que en la siguiente jornada deberá hacer de nuevo las maletas para medirse al Barcelona Atlètic en el estadio Johan Cruyff.

Tres encuentros, dos fuera y uno como local, en los que el Real Murcia aprovechará para seguir poniendo sus cimientos y continuar con la línea marcada en sus dos primeros compromisos, sobre todo frente al Intercity, donde se mostró más incisivo en ataque con un once inicial que se asemejaba más a los esquemas de la parte final del curso pasado.

No obstante, Mario Simón se enfrentará al primer contratiempo del curso al perder a Alberto López por lesión. El lateral izquierdo ya no pudo estar en Alicante al sufrir un esguince de rodilla de grado II y rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que el joven Arnau Solá tendrá vía libre para ocupar esa demarcación. «Afrontamos este partido con la misma ilusión y con la idea de mantener el mismo estilo de juego que llevamos entrenando desde la pretemporada. El equipo me ha ayudado mucho e intentaremos poder hacernos con los tres puntos», decía ayer el lateral.