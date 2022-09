La Liga Nacional de Fútbol Sala ha firmado un acuerdo por LaLigaSportsTV para transmitir esta temporada los encuentros de Primera División. Pero los aficionados del Jimbee Cartagena y ElPozo no podrá ver siempre a sus equipos fuera de casa, puesto que debido al conflicto entre la Real Federación Española de Fútbol y la LNFS, cuatro equipos están posicionados a favor del primer organismo, que está al margen de este contrato y, por tanto, no dejarán a las cámaras entrar en sus pabellones. Por ese motivo, el Ribera Navarra-ElPozo de este sábado que abre la temporada, no se podrá ver por televisión, al igual que los choques a domicilio de los dos clubes de la Región que les enfrenten a Movistar Inter, Jaén Paraíso Interior y Magna Navarra de Pamplona. Por contra, sí será transmitido el duelo de este viernes por la noche en Cartagena (21:00 horas) entre el Jimbee y el Real Betis.

Asimismo, de momento se desconoce si la Federación Española, de la que dependen cuatro clubes, alcanzará algún acuerdo como hizo el año con Teledeporte.