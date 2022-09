Alcaraz se cruza con el único rival contra el que ha tropezado dos veces seguidas

Carlos Alcaraz Garfia no había tropezado hasta el momento dos veces seguidas en la misma piedra hasta que este año apareció Jannik Sinner, el joven talento italiano de 21 años de edad que ha llegado para tomar el relevo de tenistas italianos ya veteranos. Algún día tenía que ocurrir y pasó en la tercera ronda de Wimbledon y en la final de Umag, en Croacia, hace poco más de un mes.

La próxima madrugada, en el Abierto de Estados Unidos, estos dos jóvenes que lideran junto a Casper Ruud y el canadiense Félix Auger-Aliassimie, entre otros, una nueva camada destinada a dominar el circuito en la próxima década, librarán una batalla en la que buscarán ambos estar por primera vez en las semifinales de un Grand Slam. Alcaraz afrontará el choque cargado de confianza, después lograr una victoria épica (6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3) ante el croata Marin Cilic, un gigante de 1,98 metros de estatura que calza un 51 de pie, en un partido que duró 3 horas y 54 minutos -el encuentro acabó a las 2:23 horas de la madrugada en Nueva York, algo que solo había vivido el murciano en un Challenger en Sevilla hace un año-.

Otra vez le ha tocado al único español con vida en el US Open el turno de noche, es decir, el último partido de los cuartos de final. Por tanto, no comenzará hasta al menos las dos de la madrugada en España, aunque todo apunta a que será más tarde y que incluso cuando muchos se levanten antes de irse al trabajo, aún podrán ver un poco del partido, como ocurrió ayer.

El US Open está dejando claro que hay un cambio de guardia en el tenis mundial. Ninguno de los ocho jugadores que han llegado a los cuartos de final ha ganado un Grand Slam. Carlos Alcaraz es el mejor en el ranking entre todos ellos. El murciano ya tiene prácticamente asegurado el número 2 la semana próximo y tiene la opción de ser el 1. Las eliminaciones de Rafa Nadal y Daniil Medvedev, que perderá el primer puesto, dejan en la segunda plaza provisional al tenista de El Palmar, que ya ha superado al alemán Alexander Zverev, de baja desde Roland Garros por una lesión, y también al ruso. En estos momentos suma 5.100 puntos y alcanzará los 5.460 si se clasifica para semifinales. En caso de ser campeón llegará a los 6.740, por lo que también superaría a Nadal, que ya no se moverá de los 5.810. Entre los jugadores que aún quedan con vida, solo Casper Ruud, que ayer se convirtió en el primer semifinalista, puede desbancarle y evitar que sea el número 1. Para ello, el noruego tiene que ganar y que Alcaraz no llegue a la final, puesto que si es finalista, aunque Ruud se anote el trofeo, lo logrará. «Lo veo muy lejos. Aunque creo que me quedan dos o tres partidos, lo veo totalmente lejos», indicó al murciano sobre la posibilidad de ganar el título, subrayando también que «intenta no pensar» en ponerse al frente de la clasificación mundial y recordar además que los duelos que le quedan para ello son «de alto nivel».

Para llegar hasta este punto álgido del torneo, Alcaraz, que se ha vuelto a ganar el cariño del público, como ocurrió hace un año, cuando irrumpió en la élite, tuvo que realizar un partido épico ante Marin Cilic. El croata, que desde esa atalaya de 1,98 tiene un saque que aniquila a sus rivales, demostró que a sus 33 años tiene cuerda aún para rato. No en balde, este año fue semifinalista en Roland Garros. El ganador en 2014 en Nueva York cedió la primera manga, pero en la segunda igualó el choque. Siempre fue por delante Alcaraz, puesto que ganó la tercera, pero en la cuarta logró forzar la quinta y última, donde el murciano, con una rotura de servicio en el cuarto juego, se lanzó a por el triunfo después de un desgaste mayúsculo.

Alcaraz ha llegado hasta los cuartos de final por segunda vez en su corta carrera deportiva después de solventar sus tres primeros partidos en tres sets ante Sebastian Baez, Federico Coria y Jenson Brooksby. Por su parte, Sinner ha tenido que estar más tiempo en pista, pues que necesitó disputar cinco sets en primera ronda ante el alemán Daniel Altmaier, derrotó en tres al estadounidense Christopher Eubanks, en cuatro a Brandon Nakashima y en cinco al bielorruso Ilya Ivashka. Pero los precedentes de este mismo año no son halagüeños para Alcaraz, quien perdió ante el italiano en octavos de final de Wimbledon y en la final de Umag, en la que ganó el primer set en la muerte súbita y después perdió dos los siguientes en los que solo pudo sumar dos juegos. El año pasado, en el Masters 1.000 de París Bercy, se registró la única victoria del murciano. Pero sí hay un dato positivo, y es que el único triunfo ante Sinner lo logró en pista rápida, la misma superficie donde se celebra el Abierto de Estados Unidos.

El año que están completando ambos es espectacular. Mientras que Sinner suma 42 victorias por 11 derrotas, Alcaraz sigue ampliando su estadística y su dominio en 2022 con 48 triunfos y solo 9 derrotas en una temporada en la que ha sumado ya cuatro títulos, dos Masters 1.000 entre ellos, mientras que el jugador de San Cándido solo tiene uno, el que precisamente arrebató al pupilo de Juan Carlos Ferrero.

«Le tengo ganas (...). Soy un chico competitivo. Tengo ganas de volver a enfrentarme a él, de demostrar mi nivel y mi juego y de volver a por todas. Ojalá a la tercera vaya la vencida», dijo Alcaraz sobre ese duelo ante Sinner que ha levantado gran expectación entre el público estadounidense. Por ello, la organización lo ha fijado en el turno de noche para facilitar una mayor audiencia televisiva.

Rafa Nadal: «Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré»

Tras caer en octavos de final, Rafa Nadal, que ha tenido una temporada marcada por los éxitos y las lesiones y que además está a punto de ser padre, aseguró que volverá a la pista cuando sienta que está listo tanto en lo profesional como lo personal. «Necesito volver (a casa). Necesito arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré», afirmó. «Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos. Y a partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y, a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida que es tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien», agregó.

Ruud, el único que puede evitar el número uno del murciano, ya está en semifinales

El noruego Casper Ruud estará por segunda vez esta temporada en las semifinales de un Grand Slam. El jugador de 23 años de edad, en el primer partido de cuartos de final que se disputó ayer, derrotó al italiano Matteo Berrettini con más facilidad de la prevista inicialmente, ya que ganó en tres sets por 6-1, 6-4 y 7-6. El programa de cuartos de final se completará hoy con los duelos entre Nick Kyrgios y Karen Khachanov, de donde saldrá el rival de Ruud en semifinales, Andrey Rublev contra Frances Tiafoe y el que disputarán Alcaraz y Sinner. Entre estos cuatro últimos jugadores saldrá otro finalista.