Viajó el Fútbol Club Cartagena hasta Burgos con la plantilla mermada y sabiendo de la dificultad que entrañaba el encuentro en El Plantío. Sabía perfectamente el cuadro cartagenero lo que le esperaba en tierras burgalesas y ya avisó Luis Carrión. "Es uno de los equipos más complicados de la categoría", señaló en la previa. Pero aún así, cayó el conjunto albinegro en la trampa de Julián Calero: posesión del balón, fortaleza en defensa, líneas juntas y anulación de las transiciones rápidas. Los blanquinegros eliminaron cualquier posibilidad de los albinegros en ataque y aprovecharon su ocasión más clara, de penalti, para llevarse tres puntos con la máxima sobriedad ante un Cartagena inocente, impotente y desorientado.

Sorprendió Luis Carrión con su once: Jairo no apareció como lateral, ni como carrilero, ni como extremo, sino que abandonó la titularidad en favor de Datkovic en línea de cuatro. Jansson repitió titularidad, esta vez en el extremo izquierdo, y Ferreiro volvió al once ocupando la derecha. Para el mermado mediocentro, Sangalli fue el elegido para formar pareja con Mikel Rico y arriba los habituales De Blasis y Ortuño se prepararon para amenazar al Burgos. No obstante, los cambios no funcionaron demasiado bien ya que Datkovic fue superado en varias ocasiones y la pareja Sangalli Rico dejó mucho espacio a su espalda. Jansson, por su parte, fue de lo más destacado del equipo aportando mucha chispa.

Aún con sus problemas, el Cartagena estaba siendo mejor cuando llegó una acción aislada y polémica que rompió el partido cuando Rubén Ávalos Barrera señaló penalti por una más que discutible mano de Alcalá dentro del área. No lo desaprovecho Bermejo para darle los tres puntos a su equipo y provocar la segunda derrota del curso para el Cartagena.

Comenzó muy tranquilo el encuentro con dos equipos que se tenían perfectamente estudiados y que se respetaron en los primeros minutos. Después de los diez primeros minutos se rompió por primera vez la calma con una jugada de cada equipo. Calero protagonizó el primer disparo a portería con potencia, pero a las manos de José Antonio Caro y Valcarce replicó con un disparo fuera cerca del poste izquierdo de la meta de Marc Martínez.

Se establecieron entonces los roles que iba a tener cada equipo durante toda la primera mitad. Los locales tuvieron más posesión de balón e intentaron asociarse por el centro y el Cartagena buscó la verticalidad por bandas. Con demasiado espacio entre la defensa y el medio albinegro, los de Calero finalizaban jugada con facilidad y Gaspar disparó desde la frontal sin oposición, pero Marc desvió a córner con una gran parada.

El ecuador de la primera mitad fue una travesía por el desierto sin oportunidades para ninguno de los dos equipos y con un juego muy trabado en el centro del campo. Solo Jansson puso algo de picante con dos centros al área que Calero y Mikel finalizaron sin éxito. El primero lejos de la portería y el segundo por culpa de la buena parada de Caro. Ortuño también remató sin suerte otro centro de Calero.

Cuando la primera parte ya tocaba su fin, el cuadro albinegro tuvo una gran ocasión en la cabeza de Alcalá, pero de nuevo Caro intervino para mantener el empate. No obstante, cuando mejor parecía estar el conjunto cartagenero, llegó el revés en forma de penalti que propició el gol ‘psicológico’ justo antes del descanso. Con un saque de banda se plantó el Burgos dentro del área albinegra y, tras la prolongación, Alcalá peleó la pelota con la mala suerte de que terminó golpeando en su brazo derecho extendido mientras caía desestabilizado de espaldas a la jugada. Tras la señalización del penalti, revisado también por el VAR, Bermejo hizo el 1-0 engañando a Marc Martínez.

La segunda mitad fue un quiero y no puedo para el Cartagena. Con la tranquilidad del marcador a favor, los burgaleses contemporizaron el partido y provocaron un partido de ritmo muy lento en el que los albinegros no pudieron desarrollar su juego. Quiso Carrión cambiar a su equipo e introdujo a Borja Valle por Ferreiro, pero no surtió efecto y el Burgos siguió dominando y disfrutando de las pocas ocasiones del encuentro. Bermejo golpeó al lateral de la red tras un pase al hueco y obligó a esforzarse al máximo a Marc con un centrochut que palmeó el catalán por encima del travesaño a la hora de juego.

Sadiku y Jairo entraron en el 65 y, aunque aportaron aire fresco al cuadro cartagenero, tampoco cambiaron el sino del partido. Jansson, que fue de lo mejor del equipo, se plantó ante el meta rival en una de las mejores ocasiones visitantes, pero tapó de maravilla Caro arrebatando la opción al sueco. En la siguiente ocasión, Sadiku cruzó demasiado el cuero tras plantarse de nuevo frente al guardameta contrario.

Neskes y Delmás entraron en el tramo final del partido y aportaron mucho control del balón. Los últimos minutos fueron del Cartagena ante un Burgos que se parapetó en su área y repelió todos los ataques de los cartageneros. La última jugada del partido fue, quizás, la mejor de los de Carrión tras un centro perfecto de Jairo que Ortuño remató en el segundo palo, pero Caro estuvo atento y el balón terminó en sus manos.

A pesar de intentarlo hasta el final, la férrea defensa de Julián Calero se impuso al inocente ataque albinegro y finalmente el FC Cartagena no pudo hacerse con los tres puntos en El Plantío ni rascar uno con el empate, volviendo a la ciudad trimilenaria con las manos vacías.