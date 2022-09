La Copa Davis que se disputará del 13 al 18 de septiembre en Valencia debía ser el retorno de Novak Djokovic, después de no jugar el Abierto de Estados Unidos y los Masters 1.000 de Canadá y Cincinatti al no estar vacunado de covid-19 y, por esa razón, tener la entrada prohibida. Pero la reaparición del exnúmero 1 aún deberá esperar ya que ha decidido no jugar por Serbia por "razones personales".

Viktor Troicki, capitán y amigo de Djokovic ha hecho pública esta decisión en una entrevista publicada este lunes en el periódico Sportski Zurnal. "Nole ha estado con nosotros en innumerables ocasiones, pero esta vez no puede por motivos personales. Si llegamos a la final de Málaga, se unirá a nosotros". Serbia participará en la fase de grupos que se disputa en Valencia junto a España, a quien se enfrentará el miércoles 14 de septiembre, Canadá y Corea del Sur. El equipo vencedor del grupo B se clasificará para la gran final por la Ensaladera que que jugará en Málaga junto a los vencedores de los grupos A, que se juega en Bolonia (Italia, Argentina, Croacia y Suecia); el grupo C, en Hamburgo (Alemania, Francia, Australia y Bélgica) y el grupo D, en Glasgow (Gran Bretaña, Estados Unidos, Paises Bajos y Kazajist´n), todos también del 13 al 18 de septiembre. ¿Regreso en la Copa Laver? Djokovic jugó su último partido oficial en la final de Wimbledon el pasado 10 de julio donde conquistó el título ante el australiano Nick Kyrgios. La negativa del serbio a vacunarse le ha impedido jugar esta temporada también en el Open de Australia y los Masters 1.000 de Miami e Indian Wells. El tenista serbio podría ahora reaparecer en la Copa Laver que se disputa en el O2 Arena de Londres del 23 al 25 de septiembre y donde está convocado junto a Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray.