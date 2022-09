Si hace un año, en el inicio de la temporada en Segunda RFEF, el Real Murcia daba la sorpresa ante el todopoderoso Intercity. En este septiembre de 2022 se ha vuelto a repetir la historia. En vez de en la jornada 3 ha sido en la 2. Y en vez de en Nueva Condomina, ha sido en el Antonio Solana. Pero el primer tú a tú entre Intercity y Real Murcia ha acabado con victoria para los granas (1-3). Un gol de Pedro León de penalti, un zapatazo de Ganet y un tanto de Armando en el 93 servían para que los de Mario Simón sumen su primera victoria del curso después del empate de hace una semana ante el Calahorra.

Después de un año en el banquillo del Real Murcia, Mario Simón ya es un técnico conocido por todos. Y a diferencia de otros entrenadores, no es el preparador grana de esos que se aferran a un ideal pase lo que pase. Se vio el pasado curso, cuando supo adaptarse a circunstancias complicadas y sin tener prácticamente opciones en el banquillo; y solo ha necesitado dos jornadas en esta campaña para reafirmarse. La diferencia es que ahora tiene tantos recursos que puede tirarse meses probando cosas hasta dar con la tecla.

Sorprendía hace una semana a todos con un once inimaginable. Dejaba a Ganet en el banquillo, algo impensable para los aficionados, y, sobre todo, probaba con un falso ‘9’ que no daba buena espina. Y no le salieron bien las cosas a Mario Simón. Primera jornada y empate en casa frente al Calahorra. Aunque es verdad que las mejores ocasiones fueron de los murcianistas, el bajón en la segunda parte y el resultado final frenaron un poco la euforia generada este verano entre los aficionados.

Pero una vez más, Mario Simón demostró que está en plena etapa de probaturas. Por eso, cuando a media hora del comienzo del choque de hoy frente al Intercity se conocía la alineación, muchos pensaron que todo empezaba a ser normal. O por lo menos, lógico. Con Ganet en el centro del campo junto a Aguza y Julio Gracia, desapareciendo el puesto de mediapunta; Miku era la otra gran novedad. El venezolano debutaba como titular. Había un tercer cambio, aunque en este caso por obligación. Alberto López se caía de la convocatoria por unos problemas en la rodilla y la banda izquierda era ocupada por un Arnau Solá que demostró que es otra alternativa para dar verticalidad a los granas.

Veinte minutos de dudas

Le costó al Real Murcia entrar en el partido. Incluso pudieron pagar los granas esos minutos de duda. Una vaselina de Pol Roige que se marchó alto y un cabezazo de Etxainz que tampoco encontró puerta fueron los primeros intentos de un Intercity que aprovechaba los desajustes defensivos de los visitantes.

Pero pasado el minuto 20 algo se activó en las cabezas de los jugadores del Real Murcia. Pese a que el centro del campo seguía sin ser superior, los granas empezaron a buscar la rapidez de sus jugadores de banda. Javi Rueda y Pedro León demostraron que pueden convertirse en la pareja ideal, mientras que Solá aumentaba las posibilidades. Poco a poco fue acumulando llegadas el conjunto murciano. Miku disparó al lateral de la red, Pedro León obligaba a estirarse a Manu Herrera con un disparo lejano y Ganet también se probaba aunque sin encontrar portería.

Había asustado el Real Murcia al Intercity con velocidad y a la contra, aunque los de Siviero demostraban su fiabilidad defensiva, dando apenas opciones a un rival que sigue teniendo como asignatura pendiente el último pase.

Se marchaba el Real Murcia al vestuario sintiéndose cómodo sobre el terreno de juego del Antonio Solana y volvió de la mejor forma posible. En la primera jugada del segundo tiempo, los granas darían un golpe sobre la mesa. Javi Rueda, en su enésima cabalgada por la banda, se colaba en el área y era derribado por Ferroni. El colegiado no dudó y señaló penalti. Y, aunque era la primera pena máxima de la temporada para los de Simón, nadie dudó sobre el lanzador. Pedro León cogía el balón, Pedro León lo colocaba en el punto de cal y Pedro León batía a Manu Herrera poniendo el 0-1 en el marcador.

Controlaba el Real Murcia el marcador y el partido. Y las cosas se pusieron mejor cuando en el 67 Pablo Ganet ponía el 0-2 con un gol marca de la casa. Lo llevaba intentando toda la tarde el ecuatoguineano. Quería dejarle claro a Mario Simón que es una pieza fundamental en el engranaje grana y lo consiguió en el 67 cuando se sacó un zapatazo ante el que nada pudo hacer Manu Herrera.

Con veinte minutos por delante, los tres puntos ya no se podían escapar del casillero grana, sin embargo, con los murcianistas nunca se saben. Eran expertos en hacer sufrir el pasado curso y parece que algo parecido va a ocurrir esta temporada, lo que demuestra también la igualdad de la categoría. El gol de Etxaniz en el minuto 74 presagiaba un final de infarto, sobre todo con un Intercity que ponía en liza todo su armamento. En el 63 había entrado Aarón Piñán y en el 81 Siviero apostaba por Benja.

Pero conforme avanzaban los minutos, el Real Murcia acariciaba la victoria. Ayudaba también la expulsión de Marí, que veía la segunda amarilla en el 83. Justo unos segundos antes Mario Simón intentaba atar el centro del campo con la entrada de Armando y Galindo. Y el centrocampista murciano, siempre cuestionado por un sector de la grada, fue protagonista en el último suspiro. Con todo el Intercity en área contraria, el conjunto grana aprovechaba una contra en la que Andrés Carrasco servía para que Armando, con una gran definición, batiera a Manu Herrera para poner el 1-3 en el marcador.