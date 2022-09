Las ganas de agradar y brindar a la afición murcianista el primer triunfo en competición oficial en el debut del equipo grana en Primera RFEF la semana pasada, ante el Calahorra en la Nueva Condomina, llevó al equipo de Mario Simón, tal y como ha afirmado el técnico madrileño, a afrontar momentos de precipitación, nerviosismo y falta de continuidad en el juego. Y el entrenador grana es consciente de que aunque el equipo no tendrá que aguantar esa ‘presión’ ligada a ofrecer una buena imagen y comenzar con triunfo ante sus aficionados, la segunda jornada del campeonato depara otros retos que deberán superar si quieren regresar a la capital del Segura con el triunfo bajo del brazo.

Y es que en frente estará el Intercity, campeón del grupo V de la Segunda RFEF el año pasado, "un equipo muy hecho y bien trabajado que ha sumado piezas muy importantes en este mercado de fichajes", tal y como afirma Mario Simón, quien en rueda de prensa ha comentado que el Real Murcia deberá "buscar su mejor versión" este sábado en Alicante para obtener un buen resultado.

El conjunto dirigido por Gustavo Siviero, que se estrenó en la categoría con una derrota por la mínima ante el Numancia, no ha modificado su filosofía de juego con respecto a la pasada campaña. Un equipo que viene trabajado y en el que los nuevos fichajes encajan a la perfección en la idea de juego de Siviero. "Son piezas importantes, determinantes en la categoría, con un bagaje muy alto e incluso superior al de Primera RFEF", avisa Mario Simón.

El terreno de juego no es excusa

Ante las posibles malas condiciones del terreno de juego que el Real Murcia se encontrará mañana en Alicante, Mario Simón ha querido centrarse en los aspectos que el conjunto grana puede controlar. "Hemos trabajado durante esta semana en los aspectos que queremos mejorar, pero no podemos irnos a entrenar a un campo en malas condiciones. Tendremos que saber adaptarnos, aunque tampoco sabemos al 100% en qué condiciones vamos a encontrarnos el terreno de juego", explica el entrenador madrileño.

Ante la posibilidad de tener que hacer frente en Alicante a un campo en no muy buenas condiciones, Mario Simón ha incidido en la importancia de la capacidad de adaptación: "Creo que los buenos equipos deben saber adaptarse a diferentes situaciones". Es por ello que desde el conjunto grana tratan de no ganarse quebraderos de cabeza con todo aquello que no puedan controlar. "Intentamos incidir más en aspectos propios que en el rival, en qué queremos ser nosotros como equipo", concluyó Simón.

Sobre el campo del Intercity (y sus buenas o malas condiciones) se verá si los nervios que el Real Murcia mostró en la primera jornada se esfuman para dar paso a la primera victoria de la temporada.