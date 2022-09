El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Miguel Carrión, compareció este viernes ante los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Burgos y en el día después de un cierre de mercado atípico para el cuadro albinegro. El grueso del trabajo en cuanto a fichajes y renovaciones se realizó pronto este verano y las últimas horas de la ventana de traspasos fueron casi de total tranquilidad para la parroquia albinegra a pesar de la falta de un segundo lateral izquierdo y otro pivote defensivo que acompañe a Musto. "El equipo lo está haciendo bien y queremos que entiendan que tenemos plena confianza en ellos. La idea es tirar para adelante con lo que tenemos", aseguró Carrión.

Haciendo hincapié en el valor de sus jugadores, el catalán ve en la planificación una muestra de respeto. "Estamos acostumbrados a que haya muchos movimientos en el último día, pero nosotros teníamos buena parte de la plantilla hecha desde el principio. Ayer todo el mundo estuvo trabajando hasta última hora, pero no fichar más también es una muestra de respeto y de afecto a lo que tenemos", afirmó. El único fichaje del último día de mercado fue el coreano Sanghyeok Lee, resultado de un nuevo patrocinio del club. "Viene con muchas ganas. Juega en banda o como interior y llega por el acuerdo con el grupo coreano. Tiene poco ritmo, pero iremos viendo cómo se adapta", desveló el técnico.

El parte de lesiones de cara al domingo agrava la precaria situación en defensa y en el centro del campo. Kiko Olivas no está, pero "podría volver la semana que viene porque ya está haciendo ejercicios más intensos", confirmó Carrión. "Damián está sancionado y Tejera tampoco llegará", explicó el entrenador al mismo tiempo que expresó sus dudas con Franchu, al que tiene que valorar. No obstante, el catalán no cree que las ausencias ni la falta de un fichaje en el medio sea un problema. "Lo del pivote defensivo es un mito. He visto equipos jugar muy bien con dos mediocentros ofensivos. Somos un equipo que intenta estar en campo contrario y no tenemos por qué sufrir", aseguró.

Con un ojo puesto en El Plantío, Luis explicó las diferentes posibilidades que tiene en mente para el centro del campo. "Sangalli está rindiendo bien, Neskes también. Mikel lo ha jugado todo y Borja o De Blasis pueden asociarse por dentro. Nacho País está muy bien y puede venir con nosotros. Tenemos muchas posibilidades e intentaremos potenciarlas en función del esquema que utilicemos", explicó.

En ataque, tanto el club como Carrión mantienen la confianza en sus dos delanteros centros, aunque el jefe del banquillo apela a la unión del bloque para repartir el bagaje ofensivo. "Tenemos jugadores capaces de hacer veinte goles. Ortuño y Sadiku han hecho goles durante mucho tiempo, pero creo que como bloque estamos mejor que el año pasado y tenemos que repartir las llegadas", apuntó. "Llegamos más, centramos más y rematamos más que el año pasado. También recibimos goles, pero funcionamos mejor como bloque", añadió el técnico.

Por último, respecto al encuentro de este fin de semana, el de Barcelona espera "un partido diferente" ante un equipo "muy trabajado, intenso y con una buena primera presión". El entrenador cartagenerista también valoró la faceta ofensiva de los leoneses y la fortaleza en su estadio. "Son verticales a muerte y llegan con mucha gente. Para mí es uno de los equipos más complicados de la categoría y en su campo están muy bien acompañados", concluyó Luis Carrión.