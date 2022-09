Después de ser homenajeada junto a sus compañeras de la selección española sub-20 en la sede de la Federación Española de Fútbol por Luis Rubiales y en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la jugadora murciana Silvia Lloris vivió este viernes el reconocimiento más especial, el de sus familiares, amigos y vecinos de El Palmar. Por no faltar no faltó ni Mickey. Y no porque Lloris acudiera acompañada de su inseparable peluche del personaje de Disney, fue porque el verdadero Mickey no quiso perderse uno de los días más felices de la futbolista.

La internacional de 18 años, que el pasado lunes se proclamaba con España campeona del mundo sub-20, título que sumaba al logrado en julio en el Europeo sub-19, recibió el calor de todos sus paisanos en un acto celebrado en la avenida Primero de Mayo, junto al colegio Gloria Fuertes, y en el que no faltaron las autoridades municipales, con el alcalde José Antonio Serrano a la cabeza. También acudió otra de las deportistas murcianas más reconocidas. Laura Gil, jugadora de baloncesto que este viernes daba el pregón de las fiestas de la capital, acudió antes a El Palmar para acompañar a Lloris. Al ritmo de batucada y con los colores de la bandera de España como protagonistas, El Palmar se volcó en la tarde de este viernes para homenajear a Silvia Lloris, que disfrutaba en su vuelta a casa. "Estoy orgullosa de ser de aquí", decía, haciendo referencia también a que "El Palmar está destacando" a nivel deportivo. Y es a sus éxitos hay que sumar también los que está logrando el tenista Carlos Alcaraz, también nacido en la pedanía murciana. Sin separarse de las medallas que la acreditan como campeona del mundo y de Europa, y después de un año mágico en el que se ha afianzado en la máxima categoría del fútbol español con el Levante, llegando a debutar en la Champions League, Silvia Lloris fue recibiendo el cariño de sus amigos y vecinos en una plaza especial para ella, la plaza en la que tantas veces ha jugado al fútbol de pequeña. José Antonio Serrano, alcalde de Murcia, destacaba "el esfuerzo y el trabajo" de la joven jugadora murciana, dos condiciones fundamentales para "conseguir las metas". La doble campeona con la selección española disfrutará ahora de unos días de vacaciones antes de incorporarse a la plantilla del Levante, donde tiene contrato hasta 2024 y donde el pasado curso se convirtió en una jugadora fundamental. "Deseando estar ya con el equipo pero primero unos días de descanso con la familia para disfrutar del solecito de Murcia", escribía ayer la jugadora en sus redes sociales. Y es que Silvia Lloris ha vivido un intenso verano de trabajo. A principios de julio formó parte de la convocatoria de la selección española sub-19, compitiendo en el Europeo. No falló La Roja, coronándose tras ganar en la final disputada en la República Checa a Noruega el 9 de julio. Tras regresar a Murcia, recibir un homenaje en la sede de la Federación Murciana y disfrutar de unos días de sol, Lloris volvía a ponerse el mono de trabajo. Convocada por la sub-20 para el Mundial, iniciaba un nuevo reto. Y una vez más, la jugadora confirmó que está viviendo un 2022 perfecto. En Costa Rica se proclamaba campeona del mundo tras derrotar en la final a Japón.