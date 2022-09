El central del FC Cartagena Toni Datkovic ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova tras el entrenamiento para realizar su valoración del momento que vive el equipo y de su próximo reto, en El Plantío frente al Burgos. "Después de la segunda victoria estamos muy bien y tenemos muchas ganas del próximo partido. Sabemos que no va a ser fácil porque el Burgos es un equipo fuerte que aún no ha recibido ningún gol, pero vamos a ir con todo para hacer más puntos fuera de casa que el año pasado", ha expresado.

El croata ha tenido un momento para hablar sobre su posición en el campo, que se debate entre el centro de la defensa y el lateral izquierdo como solución a la subida de Jairo al extremo. "Yo soy central, pero la mayor parte de mi etapa juvenil la hice como lateral. Sé cómo hacerlo, pero está claro que soy central. Si me necesitan en el lateral jugaré ahí lo mejor que pueda, no aporto mucho al ataque, pero hago lo que me pide el entrenador", ha afirmado.

El principal problema del Cartagena en la pasada temporada fue la gran cantidad de goles encajados, algo que aún no ha sabido erradicar el cuadro albinegro. "Es el principio de la temporada y es un equipo nuevo, necesitamos más tiempo, pero lo más importante es que hemos hecho los puntos. Firmo ganar cada partido 5 a 4, pero vamos a hacer lo posible para recibir menos goles", ha asegurado Datkovic. En relación a ello, el croata ha desvelado que el equipo tiene "un día a la semana para trabajar el aspecto defensivo" y que confía en el entrenador para mejorar ese aspecto.

Por último, Toni ha reiterado que el objetivo del club sigue siendo la permanencia, aunque su mente siempre está en "cosas grandes", según él. "Mi objetivo es llegar a Primera con el Cartagena. Sería el mejor regalo de mi vida y voy a trabajar por ello. Si hacemos las cosas bien estaremos arriba, pero no es el objetivo del club", ha concluido.