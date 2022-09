Julián Delmás desaparece de la escena del FC Cartagena

La tercera temporada consecutiva del Fútbol Club Cartagena en Segunda División ha traído consigo una importante remodelación de la plantilla por diferentes factores. Algunos futbolistas salieron del conjunto albinegro buscando el crecimiento de sus carreras deportivas mientras que muchos otros se acabaron marchando por considerar el club que su rendimiento no se ajustaba a lo que demanda la categoría. Julián Delmás, con contrato en vigor por una temporada más, no se encontraba en ninguno de esos dos grupos y su continuidad tras una buena campaña era clara, no obstante, ha sido la irrupción de Iván Calero la que le ha sacado del once y de los planes de Luis Carrión.

Julián Delmás estaba viviendo su mejor etapa en Segunda con el FC Cartagena. Después de un primer año complicado en el conjunto albinegro, el exjugador del Real Zaragoza por fin había logrado la titularidad en un lateral derecho sobrepoblado que contaba con tres hombres para un solo puesto. El maño se ganó la confianza de Luis Carrión y dejó sin oportunidades a David Simón y Antoñito, que tuvieron que salir del equipo en invierno. La irrupción de Calero ha cambiado por completo la situación del defensa La llegada de Julio Buffarini cedido en el mercado de invierno ni si quiera tambaleó la situación de Delmás, que continuó siendo pieza imprescindible del quipo hasta el final de la temporada disputando un total de 39 encuentros y convirtiéndose en el segundo jugador de campo más utilizado por Carrión con 3.220 minutos. No obstante, cuando todo parecía ir sobre ruedas para el lateral, el comienzo de la nueva temporada ha dado al traste con sus planes. El final de la cesión de Buffarini dejó solo a Julián en la derecha y el club cartagenero acudió al mercado para encontrarle competencia, pero no solo encontró un jugador que peleara por un sitio en el once, sino que dio con la clave de lo que necesitaba el equipo en el lateral. Iván Calero, sin sitio en el Málaga y tras una cesión en el Alcorcón, desembarcó en Cartagena completando el carril derecho de la zaga albinegra y asegurando su continuidad por los siguientes tres años. El madrileño ha protagonizado una de las mayores sorpresas del equipo en la pretemporada y el inicio liguero con un rendimiento espectacular. Además de un activo muy importante para el equipo en defensa, Calero se ha convertido en un argumento más en ataque desde la zaga con sus constantes incorporaciones que ya han significado dos goles por sus asistencias a Ortuño y a De Blasis Su gran desempeño en el arranque de la competición ha cerrado aún más la puerta a un Julián Delmás que aún no ha debutado en ligan esta temporada. En tres partidos, el de Zaragoza no ha pisado el césped y no parece que la situación vaya a cambiar en un futuro próximo. La única circunstancia que puede ofrecer a Delmás la vuelta al once es la polivalencia de Calero para jugar en la izquierda, donde Luis Carrión solo cuenta con Jairo. Sin ese hipotético caso, Julián se encuentra en una difícil posición. Tendrá que trabajar a la sombra el defensa para volver a la titularidad, entrar en las rotaciones o estar preparado en caso de una posible ausencia de Iván.