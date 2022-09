Fernando Alonso ha llegado a Zandvoort en 'son de paz' y y se ha disculpado públicamente por llamar "idiota" a Hamilton tras su accidente con el británico el pasado domingo en el Gran Premio de Bélgica. "Pido perdón a Hamilton. Son cosas que se dicen en caliente. Obviamente, eso no es lo que realmente pienso de él. Es un gran campeón, una leyenda, y lo respeto mucho" ha dicho el asturiano.

Los comentarios de Alonso en la radio de Alpine a raíz del incidente en la primera vuelta de Spa, cuando ambos peleaban por la segunda posición, provocaron un auténtico 'tsumani' mediático. Fernando estalló y dijo que Hamilton era "un idiota que solo sabe pilotar cuando sale primero". El heptacampeón, que tuvo que abandonar la carrera, asumió su error de conducción pero se mostró muy molesto con las palabras del asturiano: "Ya sé lo que piensa de mí. Pensaba disculparme pero después de oir lo que ha dicho, no pienso hacerlo", señaló Lewis.

Esta semana Hamilton ironizó en sus redes con un mensaje directo a Alonso, al colgar una foto de su gorra con dedicatoria a Fernando. Hoy Alonso ha querido querido restar trascendencia a sus palabras del domingo y ha prometido que hablaría con Hamilton para aclarar el tema. Y le ha seguido la broma al inglés, puesto que se ha presentado en Mercedes para reclamar la gorra autografiada de Lewis.

Eso sí, Fernando ha vuelto a lanzar una puya a la prensa anglosajona: "Cuando dices algo en contra de un piloto británico, tiene una enorme repercusión en los medios de comunicación. Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio. De todas formas, sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa del accidente en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos", ha matizado Fernando.

Sobre lo de que Hamilton solo pilota bien si arranca delante, Alonso ha sido rotundo: "No, no, no, no pienso eso. Es algo que se dice con el calor del momento, pero no pienso nada de lo que dije, hay hechos que demuestran completamente lo contrario. Tengo un enorme respeto por él . No tengo ningún problema con él", ha zanjado.