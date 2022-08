Para el Real Murcia, la retirada de las demandas interpuestas en su momento por Mauricio García para anular las distintas ampliaciones de capital que se han ido llevando a cabo desde 2018, es una condición «sine qua non» para que las negociaciones con Felipe Moreno lleguen a buen puerto. Así lo expresó Antonio Rubio, secretario y abogado del club grana, en la última rueda de prensa de Agustín Ramos, y así lo reafirmó el presidente murcianista, presionado por el núcleo duro del KBusiness para que se mantenga firme en dicha exigencia.

Pero una cosa es lo que los responsables murcianistas afirman de cara al público y otra cosa muy distinta es lo que realmente puede ocurrir, y es que Felipe Moreno en ningún momento ha confirmado la posibilidad de renunciar a los juzgados. No solo eso, es que el empresario tiene claro que esa opción es prácticamente imposible.

¿Y si Felipe Moreno no va a acabar con la batalla judicial, habrá que esperar a que se pronuncie el Supremo para que las partes se dejen de coqueteos y empiecen a negociar de verdad?

Posiblemente sí, dado que Felipe Moreno, consciente de que tiene las cartas ganadoras, no tiene ninguna prisa ni va a realizar ningún movimiento precipitado. Sin embargo, el ex del Leganés ya puso en su momento una opción sobre la mesa que podría desenquistar la negociación en un momento.

Teniendo en cuenta la postura de Moreno, que manteniendo la línea de Mauricio García considera que las únicas acciones válidas son las anteriores a 2018, el empresario pone la piedra sobre el tejado del Real Murcia.

Como él no va a hacer ningún movimiento para retirar las demandas que de ganar le darían el 84% del capital social, considera que son los responsables murcianistas los que tienen que resolver un problema que ellos mismos crearon. Y para ello defiende que el consejo de administración es el que tiene que retirar el recurso interpuesto en el Supremo, aceptando que ninguna de las últimas ampliaciones son válidas.

De llevarse a cabo esta estrategia, Moreno pasaría a tener el 84% del capital social. Con la mayoría de las acciones en su bolsillo, el empresario tiraría de ese paquete para ir compensando a todos los accionistas que compraron títulos entre 2018 y 2021, y que se quedarían sin nada al invalidarse esos procesos.

Así, los principales accionistas, como Agustín Ramos, Francisco Tornel, KBusiness, Enrique Roca, entre otros, podrían mantener sus títulos, pese a que estos quedarían completamente diluidos. Algo que, algunos de ellos ya han asumido, dado que de todas maneras ocurriría si Felipe Moreno cumple con sus planes e inyecta varios millones de euros en una futura ampliación de capital.

¿Y cómo están las negociaciones actualmente entre el club y Felipe Moreno?

Tan enquistadas como al principio teniendo en cuenta las declaraciones realizadas en la última rueda de prensa realizada por el consejo de administración del Real Murcia y en la que se volvía a insistir en varias ocasiones en exigir a Felipe Moreno que ponga fin a la batalla judicial.

Ni el paso al lado dado por Mauricio García, siempre negado por los distintos consejeros que han ido pasando por Nueva Condomina, permite tener una visión optimista de los hechos. Ahora, parte de los principales accionistas, ya se han alineado con Moreno en busca del protagonismo perdido. Sin embargo, dentro del club, donde un sector del KBusiness aún tiene voz y voto, vuelven a querer llevar la iniciativa en unas negociaciones sin dar validez a la sentencia judicial favorable que tiene la otra parte, en este caso el gestor cordobés.

Así se volvió a ver en la última rueda de prensa, donde una de las frases más contundentes la pronunció Antonio Rubio, secretario y abogado del club, cuando dijo que «es una condición sine qua non» que Felipe Moreno retire las demandas para negociar.

¿Cuál es el papel de un KBusiness dividido por la salida de Tornel pero con voz y voto?

Y no fue una casualidad que el que volviese a poner sobre la mesa esa condición fuese Rubio, uno de los hombres fuertes de un KBusiness dividido por el malestar de Francisco Tornel, pero que sigue teniendo voz y voto no solo por la presencia de tres hombres en el consejo -Francisco Miró, Antonio Martíntez y el propio Rubio- sino también por la presencia en un segundo plano de Emilio García y Daniel Moreno, a los que se puede considerar consejeros sin cargo de Agustín Ramos.

Con el presidente del Real Murcia en medio de un ‘sí quiero, no quiero’ respecto a Felipe Moreno, lo que queda del KBusiness se ha convertido en el principal obstáculo para que se dé el primer paso para llegar a un acuerdo con el cordobés.

Por un lado porque no consideran la mejor opción la elegida por el ex del Leganés, al cuestionar que se gaste el dinero en comprar las acciones de Mauricio García en vez de meterlo directamente en el club. De hecho, desde que comenzaron las negociaciones, no han sido pocas las veces que han intentado convencer al empresario para que rompa su acuerdo con el méxicano y elija otra vía.

Por otro, porque con Moreno fiel a su estrategia, al saber que las únicas acciones que siempre van a ser válidas ocurra lo que ocurra en el juzgado son las de Iconos Nacionales, el KBusiness se agarra a la exigencia de que retirada las demandas, opción tampoco contemplada por la otra parte.

Y es que, si se optase desde el club por retirar el recurso en el Supremo y aceptar la anulación de las ampliaciones, el gran perdedor sería un KBusiness que siempre lideró el proceso judicial, ganando en primera instancia, pero sufriendo un duro revés tras la sentencia de la Audiencia Provincial.

Con cada parte en un lado del ring, lo único que está claro es que no se cumplirán las previsiones de Agustín Ramos, quien en la última rueda de prensa afirmaba que a primeros de septiembre habría una solución a este culebrón. Habrá que ver lo que se alarga en el tiempo y en caso de que se llegue a un acuerdo, si este se cierra por el buen hacer de las partes o por imposición del Supremo.