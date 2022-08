Carlos Alcaraz tiene la última oportunidad de la temporada para hacerse con un ‘grande’ del circuito, un objetivo que se planteó y admitió públicamente después del inicio fulgurante del 2022. Tras la disputa del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, el de El Palmar gastará su última bala en el Abierto de Estados Unidos.

No llega en su mejor versión el tenista murciano. Ha perdido algo de chispa en su juego respecto a lo que mostró al inicio de esta campaña, con un nivel tenístico increíble que dio la vuelta al mundo y que le hizo llevarse dos títulos de Masters 1.000 (Miami y Madrid) y dos ATP 500 (Rio de Janeiro y Barcelona). En cambio, en los tres Grand Slams anteriores, el murciano no ha podido superar los cuartos de final, obteniendo su mejor marca en Roland Garros.

A pesar de no estar atravesando su mejor racha, parte como uno de los favoritos para hacerse con el US Open. Tan solo parte por detrás de Medvedev y de Rafa Nadal, aprovechando las dos grandes ausencias de Novak Djokovic, que no podrá participar por no haberse vacunado contra el coronavirus, y de Zverev, que sigue recuperándose de su grave lesión en el tobillo.

Báez, el primer rival

Carlos Alcaraz debuta hoy en la primera ronda del US Open y su primer rival será el argentino Sebastián Báez. Tan solo se han visto las caras en una ocasión, en las semifinales del ATP Next Gen, en la que el murciano se logró imponerse para posteriormente alzarse con el título de jóvenes promesas a finales de 2021.

El argentino, de 21 años, es el número 37 del ranking ATP y es una de las grandes promesas de Argentina. Parte como claro favorito Alcaraz, pero no se puede confiar, puesto que en las primeras rondas no suele dar su mejor nivel.

Carlos Alcaraz, que parte como tercer cabeza de serie del torneo, debutará en la pista principal, la Arthur Ashe, a las 18.00 horas en España. El encuentro se podrá seguir a través de Eurosport, que tiene los derechos televisivos en el territorio nacional.

Opciones de número 1

Los últimos torneos del murciano no invitan a pensar más allá de ir ronda por ronda, pero la gran expectación que generó el curso pasado, llegando a cuartos de final, le suma enteros para pensar en alcanzar el número 1 del ranking. No será nada fácil, pero depende de sí mismo. Las cuentas son fáciles: si Alcaraz gana el US Open, saldrá como número uno, hagan lo que hagan sus rivales. La otra opción es que llegue a la final, que Rafa Nadal no llegue a cuartos y que no ganen el torneo ni Medvedev, Tsitsipas o Ruud. Una opción que parece una quimera, aunque puede haber sorpresas viendo el nivel tan igualado de los últimos torneos.

Comienza su andadura Alcaraz en una pista donde se destapó al gran público. Y si muestra su nivel real, el murciano tendrá opciones reales de ganar su primer Grand Slam y de alcanzar el número 1 con solo 19 años.