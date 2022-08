El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha dado un nuevo golpe de autoridad este domingo con una plácida e intratable victoria en la carrera del Gran Premio de Bélgica, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, tras completar una histórica remontada desde el decimocuarto puesto, con su compañero el mexicano Sergio Pérez y el español Carlos Sainz (Ferrari) completando el podio, mientras que Fernando Alonso (Alpine) amarró un meritorio quinto puesto.

'Mad Max' consiguió la novena victoria de la temporada para cerrar un fin de semana perfecto para la escudería austriaca, con una superioridad insultante durante toda la carrera. Un triunfo incontestable con el que amplía su distancia -ahora de 98 puntos- sobre Charles Leclerc, hasta ahora su máximo rival para un título que ya roza con las yemas de los dedos. Sainz defendió el último cajón del podio con uñas y dientes, ya que fue misión imposible acercarse al ritmo de los Red Bull.

En un día en el que Ferrari no cometió errores que hasta ahora han sido muy recurrentes e incluso hizo las cosas como debían -mejoraron las paradas en el pit lane-, no fue suficiente para batir a Verstappen y Pérez, cuyos monoplazas volaron por el trazado de Spa sin oponentes. El neerlandés salió decimocuarto y ya en la primera vuelta se colocó noveno. Evitando en todo momento el conformismo, el líder del Mundial continuó con su particular machada, y en solo nueve vueltas ya estaba tercero, siguiendo la estela de 'Checo' y Sainz.

Una gesta histórica que empañó en cierta manera la gran carrera del madrileño, que a pesar de salir primero y realizar una buena salida, solo pudo defender el tercer cajón -decimotercer podio del español-, con una interesante batalla final con George Russell (Mercedes), que fue cuarto. Alonso finalmente fue quinto, después de una sanción de cinco segundo a Leclerc por sobre pasar la velocidad en el pit lane, lo que le relegó a la sexta plaza.

Resultados del GP de Bélgica

Max Verstappen a 01h 25:52.894 Sergio Pérez a 17.841 Carlos Sainz a 26.886 George Russell a 29.140 Fernando Alonso a 1.13.256 Charles Leclerc a 1.14.936 Esteban Ocon a 1.15.640 Sebastian Vettel a 1.18.107 Pierre Gasly a 1.32.181 Alexander Albon a 1.41.900