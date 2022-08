El murciano Carlos Alcaraz aseguró que encara el Abierto de Estados Unidos sintiéndose "más preparado que el año pasado" y reconoció que "sería fantástico jugar unas semifinales" contra su compatriota Rafa Nadal, con el que comparte lado del cuadro. "Sería fantástico jugar unas semifinales con Rafa, pero hay grandes partidos antes, quedan muchos días antes de poder alcanzar unas semifinales. Rafa tiene que ganar también, es un camino largo", dijo Alcaraz en la rueda de prensa organizada en el día de medios previo al comienzo del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz llega a Nueva York, donde el año pasado fue cuartofinalista, tras una temporada extraordinaria en la que conquistó los Masters 1.000 de Miami y Madrid. Carlos Alcaraz debutará el martes a las 18.00 horas, hora española (DAZN y Eurosport), en el US Open ante el argentino Sebastián Báez. "Tengo grandes recuerdos aquí desde el año pasado. Iré a por ello. (...) Trato de ser el mismo chico de siempre y no noté la diferencia (con respecto al año pasado), para nada", afirmó.

Destacó que llega a Nueva York decidido a disfrutar, pues esa es la mejor manera para que tenga un alto rendimiento. "Como en Montreal (cuando perdió en primera ronda) noté la presión, ahora intento no pensar en eso, solo disfrutar, mostrar mi mejor juego. Obviamente quiero un gran resultado aquí, pero mi objetivo es disfrutar porque si lo hago, tendré un buen resultado", aseguró. "Me siento preparado, es algo que estoy entrenando para aguantar físicamente y mentalmente durante un año muy exigente. Soy joven y tengo que estar preparado, recuperar entre torneos y partidos. Me siento preparado, a disfrutar y los resultados vendrán con eso", insistió.

Expresó además su ilusión por volver a competir en la pista Arthur Ashe de Nueva York. "Siempre lo he hecho bien cuando he jugado en grandes estadios, tengo ganas de jugar en la Arthur Ashe, el año pasado fue increíble. Seguro que cuando juegue allí disfrutaré", concluyó. El Abierto de Estados se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York.