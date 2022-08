El debut del Real Murcia en Primera RFEF no llegó acompañado por una victoria. Los granas, deprimidos tras una primera parte en la que estrellaron dos balones en el palo y en la que Valera hacía una gran parada ante Alberto González, solo pudieron empatar frente a un Calahorra que llegó a poner en aprietos a los de Mario Simón especialmente en la segunda parte. Con los visitantes ganando en cada acción del ‘otro fútbol’ y con el árbitro desesperando a los locales con continuas tarjetas, el Real Murcia sufría un apagón inesperado que dejó un triste empate en el inicio de la competición.

La expectación que había generado el debut del Real Murcia en Primera RFEF creció a media hora del inicio del encuentro. Y no fue por los nervios de los aficionados, que volvían a Nueva Condomina, o por las esperanzas de ver a un equipo atractivo desde el principio. Si la expectación aumentó fue por un once titular que posiblemente nadie hubiera acertado ni en distintos intentos. Porque la primera alineación del Real Murcia en Primera RFEF solo estaba en la cabeza de Mario Simón. No solo destacaba a simple vista la ausencia de un ‘9’ puro, también llamaba la atención la suplencia de un futbolista como Ganet, indiscutible para cualquier aficionado y que este sábado perdía la batalla con un Aguza que se estrenaba en NC.

Pero como la alineación no la hacen ni los aficionados ni los periodistas, Mario Simón empezó sorprendiendo y, pese a la falta de gol en el primer periodo, el Real Murcia iniciaba los primeros minutos dando esperanzas y dejando detalles ofensivos inexistentes la pasada campaña.

Con Dani Vega jugando de falso ‘9’, y un baile entre Pedro León, Arnau y Zeidane, que iban moviéndose en las distintas posiciones del ataque, el Real Murcia pilló por sorpresa a un Calahorra al que le costó en los primeros minutos frenar la presión murcianista. Pedro León, luciendo el brazalete de capitán, ya lo intentó en el minuto 5, con un disparo que se estrelló en el lateral de la red; y a Arnau no le temblaron las piernas desde fuera del área.

Pero ese Real Murcia chisposo se fue apagando a la vez que dejaba huecos a un Calahorra que aprovechó la caraja de una defensa que durante algunos instantes mostró dudas no vistas en pretemporada. Antes del cuarto de hora, Alberto López salía al rescate para evitar un remate de Pablo Santana y Serna se estiraba para sacar un balón cruzado de Baselga.

Minutos de ocasiones en la primera mitad

Estaba el partido tan abierto sobre todo en las áreas, que justo unos segundos después, llegaría la primera gran ocasión del Real Murcia. Con muchos recursos ofensivos, pese a que la libertad para moverse de un lado para otro de futbolistas como Arnau y Zeidane no ayudó demasiado, Dani Vega se perfiló desde la derecha para sacar un zapatazo que acabó con el balón estrellándose en el larguero y botando fuera.

Aunque le faltaba al Real Murcia coger la manija en el centro del campo y dominar a un Calahorra que aprovechaba cualquier oportunidad para hacer sufrir a una defensa bastante nerviosa, los granas volvieron a tener dos clarísimas ocasiones antes del descanso. Ambas llegaron tras un córner lanzado por Pedro León. En el primero, el remate de Aguza se estrellaba en el palo. En el segundo, Valera hacía una gran parada ante Alberto González.

Sin dominar y sin jugar de forma brillante, el Real Murcia se marchaba al vestuario con buenas sensaciones, sin embargo, la vuelta al campo fue un poco deprimente. Cada minuto que pasaba los granas tenían menos chispa. Sin recursos, era el Calahorra el que se permitía crecer en el terreno de juego, aunque sin poner en aprietos a Serna.

Dani Vega tuvo la oportunidad de poner fin a esa crisis murcianista, pero, tras dejar atrás al meta Valera, se durmió en su camino hacia la portería, desperdiciando una buena ocasión al ceder ante un defensa (56’).

Cambios para reactivar a un equipo apagado

No tardó en reaccionar Mario Simón. El técnico grana, consciente del apagón en su equipo, se puso las pilas para buscar una solución. Ganet y Miku saltaban al terreno de juego a falta de media hora. Arnau Ortiz y Sergio Aguza eran los elegidos para abandonar el campo.

La entrada del ecuatoguineano pronto se dejó notar. Su presencia en el medio tiene peso. Algo parecido ocurre con Miku, que a los dos minutos ya lo había intentado frente a Valera. Eran dos síntomas de mejoría, pero los minutos iban avanzando y ni el marcador se movía ni el Calahorra bajaba los brazos. Loren Burón era la tercera bala que entraba desde el banquillo, sustituyendo a un Dani Vega que ni fu ni fa. Y a falta de diez minutos entraban Andrés Carrasco, que con la llegada a Primera RFEF parece que ha perdido varias posiciones respecto al entrenador, y Galindo.

Pero si alguien esperaba que el Real Murcia diera un paso al frente con los cambios, los aficionados de Nueva Condomina empezaron a ver con buenos ojos el empate cuando el Calahorra rozó el gol. La intervención de Piña, para evitar el remate de Álex Arias, no acabó con el susto, ya que el balón se estrellaba en el palo, por suerte para los murcianistas.

No hubo ni el arreón final. Con la afición indignada por las continuas tarjetas mostradas por el colegiado, el partido iba muriendo sin que el Real Murcia diese señales de vida. Solo con el tiempo añadido ya cumplido, los granas dispusieron de una falta al pico del área. Pedro León, poco fino ayer en los lanzamientos directos, envió el balón por encima del larguero.