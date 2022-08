Noventa días han pasado desde el último partido oficial del Real Murcia. Noventa días desde que el club grana consiguiera el tan ansiado ascenso de categoría ante la Peña Deportiva en el Rico Pérez. Noventa días que han dado para mucho y para bien, sobre todo. Y es que, la situación que se ha dado en el club este verano hacía muchas temporadas que no se vivía. Apenas se ha hablado de temas extradeportivos y en la parcela estrictamente deportiva, el equipo no ha podido rendir mejor. Ocho amistosos veraniegos ha disputado el cuadro murciano, contra rivales que incluían de Segunda División, y se ha conseguido mantener invicto. Pero, tal y como reconocía Mario Simón, el optimismo no viene tanto por los resultados, sino por el buen hacer del equipo y las sensaciones, que han sido extraordinarias.

Los nuevos fichajes han elevado notablemente el nivel de la plantilla y los jugadores que se han quedado del curso pasado lo han subido, por lo que todo ha salido a pedir de boca para el Real Murcia en la pretemporada. Sin embargo, no sería la primera vez que la preparación veraniega es un mero espejismo de lo que ocurre en la liga, por lo que debe andar el Real Murcia con los pies de plomo. Tienen los granas un escenario muy favorable para su debut en Primera RFEF contra el Calahorra (21.30, InStat TV), pues juega en Nueva Condomina y contra uno de los rivales que, a priori, no parte entre los más fuertes del Grupo II. De hecho, los riojanos no han cuajado una buena pretemporada, ganando tan solo uno de los siete partido amistosos que han disputado en verano. Tampoco acabaron bien la temporada pasada en el Grupo I de Primera RFEF, perdiendo sus últimos tres compromisos, aunque es cierto que han hecho prácticamente un equipo nuevo. El Calahorra ha incorporado a 17 nuevos jugadores, incluyendo a Edu Luna, un viejo conocido de las filas del Real Murcia. A pesar de que la balanza parece bastante inclinada hacia el Real Murcia, tanto por sensaciones como por resultados, Mario Simón sabe que «en esta categoría no hay partidos fáciles, todos tienen una gran plantilla y haríamos mal en pensar que vamos a ganar por ser el Real Murcia», decía en la previa del encuentro, con un discurso cauteloso. Tendrá el técnico madrileño un bendito problema a la hora de confeccionar su primer once de la temporada. Y es que, el gran nivel ofrecido por el grueso de la plantilla han provocado que el entrenador tenga más dudas que nunca a la hora de hacer un once. El año pasado apenas tuvo problemas, pues apenas tenía 12-13 jugadores en la rotación del equipo, pero ahora, la situación es diferente. En la línea defensiva, Piña, Casado, Pedreño y Alberto González han dado un gran rendimiento. En el centro, a Ganet y a Gracia se le unen la competencia con Aguza y Ale Galindo. Pero donde más competencia hay es en tres cuartos de campo, donde se acumulan jugadores como Zeidane, Burón, Arnau Ortiz, Jara, Pedro León y Dani Vega. Hay tres puestos para seis jugadores y solo el de León parece intocable. Arriba, Miku viene para ser la referencia. Todos están disponibles para el debut. La gestión de Mario Simón será vital para el buen funcionamiento de un grupo que sueña con volver a ascender. Mario simón: «El equipo se ha adaptado bien a nuestra idea de juego» Después de una pretemporada excelente, en la que el Real Murcia no ha perdido ninguno de sus partidos, «es ahora cuando empieza lo serio», tal y como declaraba Mario Simón en la rueda de prensa previa al partido. La figura del técnico madrileño ha salido reforzada en los últimos meses gracias a las buenas sensaciones que ha dado el equipo. «Venimos de hacer una muy buena pretemporada, no solo en los números sino también en las sensaciones. El equipo se ha encontrado pronto en lo que queremos ser, la gente nueva se ha adaptado muy bien a la idea de juego, pero bueno, la pretemporada es ya un capítulo aparte y ahora empieza lo realmente importante, donde nos pondrán la nota del año», explicaba. La exigencia que tendrá el Real Murcia a pesar de ser un equipo recién ascendido será muy alta y así lo nota también Mario Simón. «La temporada pasada nos enseñó cómo es el club en este aspecto. No es lo que uno quiere cuando se viene de ascender, pero tenemos que estar preparados de situaciones ajenas a nosotros y centrarnos en lo deportivo», informaba. No se fía del Calahorra, del que piensa que «es un gran equipo que ha trabajado varios sistemas en verano», aunque solamente ha ganado uno de los siete partidos de pretemporada.