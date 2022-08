Ya empieza lo serio para el Real Murcia. Tras el deseado ascenso a Primera RFEF, los granas debutan este sábado (21.30, InStat TV) ante el Calahorra en Nueva Condomina.

Después de una pretemporada excelente, en la que el Real Murcia no ha perdido ninguno de sus partidos, "es ahora cuando empieza lo serio", tal y como declaraba Mario Simón en la rueda de prensa previa al partido. La figura del técnico madrileño ha salido reforzada en los últimos meses gracias a las buenas sensaciones que ha dado el equipo. "Venimos de hacer una muy buena pretemporada, no solo en los números sino también en las sensaciones. El equipo se ha encontrado pronto en lo que queremos ser, la gente nueva se ha adaptado muy bien a la idea de juego, pero bueno, la pretemporada es ya un capítulo aparte y ahora empieza lo realmente importante, donde nos pondrán la nota del año”, explicaba.

También habló sobre el Calahorra, el próximo rival del Murcia, del que afirma que será "un rival muy duro". "Es un gran equipo, que utiliza muy bien sus armas y que ha trabajado diferentes estructuras. En esta categoría da igual a quien te enfrentes, todos tienen muy buenas plantillas y entrenadores. Va a ser un partido muy complicado, como suelen ser los inicios. Será un encuentro con nuestra gente y tendremos que lidiar con el estrés”.

La exigencia que tendrá el Real Murcia a pesar de ser un equipo recién ascendido será muy alta y así lo nota también Mario Simón. “La temporada pasada nos enseñó cómo es el club en este aspecto. No es lo que uno quiere cuando se viene de ascender, pero tenemos que estar preparados de situaciones ajenas a nosotros y centrarnos en lo deportivo”, informaba.

Los nuevos fichajes del verano y el gran nivel que han dado los que se han quedado han hecho que Mario Simón tenga un verdadero 'problema' a la hora de confeccionar su primer once titular. "La pretemporada ha hecho que tenga muchas dudas, pero eso es muy positivo para el entrenador. Tenemos que valorar qué tipo de partido esperamos para elegir, será muy difícil porque no hemos tenido apenas problemas”, declaraba.

Objetivos a corto plazo

Mario Simón no quiere oír nada sobre un posible ascenso, sino que lo importante es el corto plazo para lograr cotas más altas. "Tenemos que separar lo que se dice fuera de nuestro vestuario de lo que nosotros pensamos dentro. Pensamos que ganarle al Calahorra va a ser muy complicado y ese es nuestro pensamiento. No pensamos lo que puede pasar a final de temporada. Este club tiene esa exigencia, acabamos de ascender, pero no se piensa en mantener la categoría. Tenemos que ir partido a partido y no pensar que por ser el Real Murcia vamos a ganar”.

Sobre la posible incorporación de algún futbolista más, el técnico no cierra la puerta a nadie, aunque asegura que ya lo tiene todo casi cerrado. "Estoy al 99 % satisfecho con la plantilla. Puede haber alguna pequeña modificación, pero tenemos tranquilidad. Si surge algún detalle, lo incorporaremos si nos puede hacer mejores”, detallaba.

Para el estreno liguero, Mario Simón tendrá a todos sus futbolistas disponibles en una convocatoria en la que, como novedad de la categoría, pueden entrar hasta 23 futbolistas.