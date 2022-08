El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha atentido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova en la previa del tercer encuentro liguero de mañana en casa frente al Real Zaragoza. El técnico catalán ha comenzado valorando las buenas sensaciones que ha generado su equipo en el arranque a pesar de cosechar una derrota. "Más que mirar los goles, tenemos que ver la sensación que nos ha dado el equipo. En casa hicimos un buen partido aunque tuvimos errores que nos lastraron y fuera hicimos otro buen partido con la suerte de hacer más goles y ganar. No tenemos que mirar mucho más allá", ha comentado. En el mismo sentido, el entrenador ha hecho hincapié en las emociones del grupo. "Nuestra alegría no debe depender de ganar o perder, sino de hacer las cosas bien o mal. La semana pasada ganamos, pero el partido no fue tan lejano al de la Ponfe", ha añadido.

Sin poner demasiada atención a los números, Carrión ha apuntado que el equipo concede menos en defensa que el año pasado a estas alturas. "Creo que nos llegan mucho menos que a principios del año pasado. Estamos recibiendo goles, pero si nos llegan menos, lo normal es que recibamos menos", ha manifestado. El entrenador albinegro ha tenido un momento para valorar a su rival de mañana, que ha cosechado dos empates a cero consecutivos. "Sus empates no significan que no tenga potencial. El otro día tuvo ocasiones ante el Levante y contra Las Palmas también, además de defender bien. Es un equipo bien trabajado y al que no será fácil hacerle daño", ha explicado. En cuanto al once que sacará ante el conjunto maño, Carrión confirma sus dudas. "Me está costando mucho porque hay mucha gente que está bien. En los dos partidos la gente del banquillo ha mejorado al equipo y eso me lo pone difícil. Intentamos basarnos en lo que más daño hará al Zaragoza", ha expresado. Por último, Luis Carrión ha afirmado las ganas del equipo por conseguir los tres puntos ante su afición. "Tenemos ganas de conseguir la primera victoria en casa. El otro día la gente no se fue descontenta de lo que hizo el equipo, pero queremos los tres puntos. Nos queremos ver con seis puntos", ha concluido el de Barcelona.