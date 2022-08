El FC Cartagena tuvo que asumir, de cara a la nueva temporada, la salida de hasta diecinueve futbolistas de su plantilla entre el pasado mercado de invierno y el presente verano con la consiguiente necesidad de fichar para conformar de nuevo un equipo competitivo. Hizo los deberes el club albinegro firmando a trece nuevos jugadores y renovando a otros dos para colocarse entre los equipos con el mayor número de operaciones del mercado. Y no fichó por fichar el Cartagena, sino que incorporó piezas imprescindibles que ya está amortizando.

De los trece fichajes del club cartagenero, Aarón Escandell y Kiko Olivas son los únicos que no han disputado ningún minuto con el equipo en partido oficial. El portero no ha logrado sacar al capitán Marc Martínez de la titularidad mientras que el central se lesionó en los isquios antes de comenzar la temporada y no podrá jugar hasta la quinta o sexta jornada. Todos los demás ya se han puesto la elástica albinegra y han defendido el escudo del Cartagena con diferente peso en el equipo.

Los dos fichajes más prolíficos son, por ahora, los dos laterales: Calero y Jairo. Iván Calero ha conseguido desplazar a Julián Delmás de la titularidad cuando llegaba en un buen momento de forma tras el final de la pasada campaña y se ha erigido como el dueño del lateral diestro. Su proyección en ataque junto a su solvencia en defensa han hecho del madrileño el fichaje más utilizado por Luis Carrión con 176 minutos de los 180 disputados hasta ahora.

Por su parte, Jairo llegó para solventar un problema enquistado en el lateral izquierdo, donde el pasado año Luis Carrión salvó la situación gracias a la polivalencia de Gastón Silva mientras que Antonio Luna y Alberto de la Bella estuvieron más tiempo fuera del terreno de juego que dentro por diferentes circunstancias. El exjugador del Girona suma 165 minutos de los 180 disputados hasta el momento cumpliendo con su labor a la perfección y haciendo gala de su polivalencia tanto en el lateral como en el extremo zurdo.

Por detrás de los dos laterales se encuentran los dos mediocentros: Mikel Rico y Musto. El vasco, con una posición natural algo más adelantada, está disputando minutos en el doble pivote por delante de Tejera y en dos encuentros se ha hecho con el control del juego cartagenero. Con un gol y 156 minutos jugados Rico ya es un imprescindible para Carrión. Musto, su compañero en el centro, ha comenzado la temporada de menos a más y ya parece hecho al ritmo de la competición. Con 148 minutos es, por ahora, fijo en el once. Otro fichaje muy utilizado por Carrión es el de David Ferreiro. El gallego ya está desplegando su fútbol con dos titularidades y 133 minutos disputados mientras que, por debajo, Óscar Arribas acumula 74 minutos y una titularidad.

Por contra, Franchu Feuillassier, Isak Jansson, Borja Valle y Sadiku piden paso a una titularidad con buenos minutos. El argentino tocó a la puerta del once titular en la primera jornada pero no disputó minutos en el segundo encuentro. El sueco entró en la recta final de ambos partidos logrando en el segundo la jugada del tanto que dio la victoria a su equipo. Borja Valle y Sadiku, por su parte, también han logrado su primer gol de la temporada mientras que Luca Sangalli es el que más lejos parece de entrar en el once inicial.

De hecho, el delantero compareció ante los medios del club tras conseguir su primer gol de la temporada en la victoria ante el Huesca. «Estoy contento por haber marcado un gol decisivo en el último minuto y por ganar los tres puntos en un partido que se nos complicó al final» afirmó. El delantero asegura que se encuentra en un buen momento de forma y de confianza. «Siempre he tirado los penaltis porque tengo mucha confianza en mí mismo. Estoy preparado y cada día mejor físicamente», reiteró. Por último, el punta pone la vista en el Zaragoza. «Estamos preparando bien el partido. Todos estamos preparados y con muchas ganas», concluyó el jugador del Cartagena.