Carlos Alcaraz ya conoce su recorrido en el US Open. El tenista murciano es una de las grandes sensaciones del torneo después de su irrupción en el Grand Slam norteamericano el curso pasado, donde consiguió destaparse y llegar a cuartos de final.

Este año, Carlos Alcaraz no llega en el mejor momento de la temporada, encadenando derrotas en dos finales consecutivas, en Hamburgo y en Umag, cayendo en primera ronda en Montreal y recuperando sensaciones en Cincinnati, aunque sin dar su mejor versión.

Al igual que en los torneos anteriores de la gira americana, Carlos Alcaraz ha vuelto a caer en el mismo lado del cuadro del Abierto de Estados Unidos que Rafa Nadal. Su enfrentamiento se daría en unas hipotéticas semifinales, en caso de que los dos consigan vencer en sus enfrentamientos. Antes de ese posible enfrentamiento, el murciano tiene una dura travesía en el torneo. Debutará en primera ronda ante Sebastián Báez, que actualmente ocupa el número 37 en el ranking ATP. El argentino, de 21 años, ha dado un paso adelante en su carrera en este 2022, aunque es cierto que ha perdido sus últimos seis encuentros consecutivos.

En segunda ronda, le esperará el ganador del encuentro entre Federico Coria y Tallon Griekspoor, número 78 y 46, respectivamente. En tercera ronda, su máximo rival potencial es Borna Coric. El croata es el flamante campeón del Masters 1.000 de Cincinnati y su estado de forma es muy alto. En cuartos de final le esperará Hubert Hurkacz o Jannik Sinner, dos rivales muy peligrosos en pista rápida. En las semifinales, su rival potencial será Rafa Nadal y en la final, si no hay sorpresas y los cabezas de serie cumplen con las previsiones, se enfrentará al vencedor de Medvedev o Tsitsipas. El ruso, tras superar su lesión, ya es un rival muy a tener en cuenta mientras que el griego llega muy motivado a la cita.

Djokovic, ausente del US Open

La gran ausencia del cuadro del US Open es Novak Djokovic, que no podrá estar en la cita por no estar vacunado contra el coronavirus. Stacey Allaster, director del US Open, se acordó del serbio a través de un comunicado oficial. "Novak es un gran campeón y es una situación muy desafortunada que no pueda competir en el US Open de 2022 debido a las políticas de vacunación del Gobierno Federal para ciudadanos no norteamericanos. Espero verle de vuelta en 2023", citaba su comunicado.