El calvario de Juanpi se prolonga cinco meses más

La mala suerte se ha cebado con Juanpi. Justo cuando se había recuperado de su grave lesión de rodilla y volvía a disfrutar poco a poco del fútbol sala, el jugador del Jimbee Cartagena tiene que parar de nuevo y volver a empezar. De la rodilla al tobillo pasando por el peroné, la pierna izquierda de Juanpi vuelve a sufrir y con ella toda la afición melonera, que no ha podido disfrutar de su fútbol durante la pasada temporada y no podrá hacerlo hasta dentro de, al menos, cinco meses más.

El Jimbee Cartagena confirmó durante la mañana de ayer, a través de un comunicado oficial, la nueva lesión de Juanpi. El jugador melonero sufrió un golpe durante el amistoso frente a Valdepeñas el pasado sábado que le ha terminado produciendo una fractura de peroné con rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. El jugador abandonó el campo lesionado a la espera de las pruebas médicas y el club ha confirmado, después de su paso por el Centro Médico Virgen de la Caridad, el grave alcance de la lesión. En los próximos días, el de Campos del Río se someterá a una intervención quirúrgica y estará fuera entre cuatro y cinco meses.

El ala melonero se encontraba en la recta final de la recuperación de otra grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Nueve meses después y cuando ya estaba en condiciones de competir, el jugador vuelve a encontrar un obstáculo en su camino que le obliga a parar de nuevo, enlazando dos lesiones importantes en menos de un año. En la pretemporada recién comenzada, el futbolista había disputado minutos sin mayores problemas en el primer partido, ante Manzanares, y fue en el segundo compromiso, tan solo un día después. en el que se produjo la desgraciada lesión.

El jugador ha enviado un mensaje esperanzador a su afición a través de las redes sociales afirmando que no se siente hundido, frustrado, triste ni impotente. «Esta nueva batalla la voy a ganar y voy a volver mucho más fuerte», aseguró. «Tengo plena confianza en nuestros servicios médicos y cuerpo técnico, que me van a dejar listo para disfrutar de lo que más me gusta: jugar con la pelota y disfrutar de ella», manifestó Juanpi.

El ala también ha querido mostrar su agradecimiento para aquellos que lo están apoyando en estos momentos. «Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo que me estáis dando. Nunca pensé que tantísima gente me mostraría su apoyo y respeto. Por eso y por todo el fútbol sala que me queda, volveré más fuerte», reiteró el jugador melonero en su escrito dirigido a la afición.

Primer derbiregional esta noche en Jumilla

El pabellón municipal de deportes de Jumilla albergará hoy el VI Memorial Carlos García Ruiz con la disputa de un triangular ente ElPozo Murcia, Jimbee Cartagena y CFS Jumilla. Antes, a las siete, está previsto un partido entre un combinado de fútbol sala con el Club Deportivo Aspajunide.

El memorial se celebra a beneficio de la Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (Aspajunide) con precios de cinco euros (adultos) y tres euros para los infantiles de 4 a 12 años.

A las ocho se enfrentarán Jimbee y Jumilla. A continuación, el duelo entre ElPozo y el club anfitrión. Y para cerrar el primer derbi de la temporada entre murcianos y cartageneros. La duración de cada partido será de 20 minutos.