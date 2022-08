El delantero centro del FC Cartagena ha comparecido hoy ante los medios del club tras el entrenamiento matutino para expresar sus sensaciones después de su primer gol con la elástica albinegra que dio el triunfo en Huesca al equipo. "Estoy contento por haber marcado un gol decisivo en el último minuto y por ganar los tres puntos en un partido que se nos complicó al final", ha afirmado Armando.

El ariete confirma que el buen partido en El Alcoraz tuvo mucho que ver con el entrenador y con la motivación del equipo. "Salimos enchufados desde el primer minuto y con ganas. Hicimos las cosas que el mister nos pidió y salió un buen partido. Todos dimos el cien por cien, hasta los que salimos desde el banquillo", ha asegurado.

A los pocos minutos de su ingreso en el campo y cuando el partido llegaba a su fin, el Cartagena dispuso de un penalti para llevarse los tres puntos y el albanés lo tuvo claro. "Siempre he tirado los penaltis porque tengo mucha confianza en mí mismo. Pensé que lo tenía que tirar y que iba a ser gol", ha reiterado. No obstante, Armando quiere ir más allá con su trabajo sobre el campo. "Estoy aquí para marcar goles, pero también lo quiero dar todo por el equipo. Quiero dar toda mi energía y todo lo que sé hacer. Todavía no he tenido muchos minutos pero estoy preparado y cada día mejor físicamente", ha manifestado.

Por último, Sadiku ya piensa en el encuentro frente al Real Zaragoza, en el que espera el apoyo del Cartagonova. "Estamos preparando bien el partido. Todos estamos preparados y con muchas ganas. Tengo ganas de volver al Cartagonova porque el ambiente es espectacular y los hinchas animan todo el partido", ha concluido el delantero.