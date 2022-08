Agustín Ramos ha comparecido en rueda de prensa con varios miembros del consejo para hablar sobre la actualidad del Real Murcia.

Entrada al Murcia

"Me incorporé al club en un momento delicado, con un déficit de más de 500.000 euros. No dudé en hacerlo, pese al descontento de la masa social por haber descendido. Mi paso adelante estuvo motivado por el buen trabajo que estaba realizando el consejo, rebajando la deuda del club".

Club más saneado

"Con unos ingresos de 700.000 conseguimos bajar el concurso de acreedores y poder poner el club casi al día".

Presupuesto ajustado a la categoría

"En las últimas semanas han habido comentarios a los que vamos a dar unas pinceladas. El presupuesto se ha hecho en base a los ingresos que van a haber en la Primera RFEF, sin comprometer nada del club. Eso sí, intentando conseguir el objetivo del club, que es subir de categoría. Queremos el máximo apoyo de la afición, que saquen esos abonos tan necesarios y que las empresas colaboran para que ese presupuesto se pueda llevar a efecto".

Defiende su gestión

"He sentido una profunda decepción por los rumores de las últimas semanas. Esto solo provoca inseguridad. Cualquier aficionado que hubiera tenido dudas, me tendría que haber llamado y le hubiera informado sobre la gestión. Hay personas que no han preguntado y aquí hay transparencia total y absoluta. Le pido a esos señores que no desestabilicen al club.

Club al día

"A día de hoy, están al día todos los pagos corrientes, que se están pagando desde julio del 2021.

Un millón y medio de presupuesto

"Para la categoría, hemos hecho un presupuesto medio, de alrededor de 1.500.000 euros. Es cierto que unos jugadores cobran más que otros, pero es normal en el mundo del fútbol profesional. No todos los jugadores tienen que cobrar lo mismo".

Parcela deportiva

"Estamos muy satisfechos con la pretemporada realizada. Ha sido muy ilusionante para nosotros y para la afición, a la cual agradezco su presencia en Pinatar Arena. Se ha hecho un equipo muy competitivo e ilusionante. Estamos convencidos de que con este equipo podemos disfrutar y podamos optar al fútbol profesional. Solo pido que nos dejen trabajar".

Entrada de Felipe

"Se habla de que Felipe Moreno pueda entrar. El club se ha revalorizado. Antes, nadie quería poner un duro, los jugadores no querían venir... Ahora, al club se le ha dado valor. Hay muchos fondos y personas que quieren entrar al club. En el caso de Felipe, es un amigo que me llamó y me dijo que quería ayudar. Felipe ha venido aquí porque lo he traído yo, que quede claro. Vamos paso a paso con él, pero no tenemos todavía nada en concreto con él. Felipe tiene un acuerdo con Mauricio que hace que posiblemente se pueda incorporar a la directiva y como socio particular mío".

Cambios en la dirección

"Lo que no puede venir aquí es Felipe Moreno a dirigir la orquesta. Eso no, la orquesta ya está dirigida. Él no puede venir aquí y querer reunirse con Hacienda, lo tiene que hacer el club. Tiene las puertas abiertas y viene a sumar, pero Roma ya está hecha".

Decepción con los accionistas mayoritarios

"Me he sentido decepcionado con el resto de accionistas mayoritarios. Lo primero que hay que hacer es hablar, y a mí nunca me ha llamado nadie. No podemos dar explicaciones si ni siquiera las piden. Con gusto las damos, somos compañeros y quiero que haya transparencia. No entiendo como estos señores se han puesto a decir barbaridades, como la publicidad de Fibranet. Accedí a poner mi lona, con un contrato hecho y pagado. Se están diciendo muchas cosas que ni siquiera me han preguntado. Es decepcionante y me siento mal con esas personas".

"Pina no está en el Murcia"

"Quique Pina no está en el Real Murcia. Él es un representante de jugadores que quiere mucho al Real Murcia y que ya ayudó el año pasado con Zeidane y este año igual".

La salida de Manolo Molina

"Manolo Molina no está en el Real Murcia porque él no quiere. La diferencia es que él tiene un proyecto y e club tiene otro más potente e ilusionante. Ahora mismo no hay figura de director deportivo, hay una secretaría técnica más la comisión deportiva y el visto bueno del entrenador".

Borja Martínez

"Lo de Borja Martínez es que tenía que estar apto en el reconocimiento médico y no lo ha estado, por lo que hemos renunciado al fichaje. Cuando un jugador no está apto, el jugador no sigue. Aquí se ha hecho mal porque intentamos recuperarlo y no teníamos obligación. Entonces, el jugador se consideraba empleado nuestro y no era así y así ha venido este lío".

"Creo que vamos a llegar a 11.000 abonados"

"Actualmente tenemos 8.979 abonados. No diría que estamos decepcionados, pero obviamente siempre queremos más. Creo que cuando acabe la campaña, para mitad de septiembre, creo que alcanzaremos el objetivo mínimo. Los cálculos nos acompañan. Con un poquito de suerte, creo que vamos a llegar a los 11.000 abonados".