El Jimbee Cartagena ha confirmado, a través de un comunicado oficial, la nueva lesión de Juanpi. El jugador melonero sufrió durante el amistoso frente a Valdepeñas el pasado sábado una fractura de peroné con rotura de ligamentos del tobillo izquierdo en una acción del juego tras la que se tuvo que retirar lesionado y el club ha confimado, después de las pruebas en el Centro Médico Virgen de la Caridad, el grave alcance de la lesión. En los próximos días, el de Campos del Río se someterá a una intervención quirúrgica y estará fuera entre cuatro y cinco meses.

El ala melonero se encontraba en la recta final de la recuperación de otra grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Nueve meses después y cuando ya estaba en condiciones de disputar minutos con el equipo, el jugador vuelve a encontrar un obstáculo en su camino que le obliga a parar de nuevo, enlazando dos lesiones importantes en menos de un año.

El jugador ha enviado un mensaje esperanzador a su afición a través de las redes sociales afirmando que no se siente hundido, frustrado, triste ni impotente. "Esta nueva batalla la voy a ganar y voy a volver mucho más fuerte", ha asegurado. "Tengo plena confianza en nuestros servicios médicos y cuerpo técnico, que me van a dejar listo para disfrutar de lo que más me gusta: jugar con la pelota y disfrutar de ella", ha reiterado Juanpi.