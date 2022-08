«Arrancamos la moto y esperamos que no pare». La frase es de Mariano García García (Cuevas de Reyllo, 25 de septiembre de 1997). La pronunció el pasado mes de marzo, cuando fue recibido en una tarde lluviosa, desapacible, desde el balcón del ayuntamiento de Fuente Álamo. Unas horas antes se había proclamado campeón del mundo en pista cubierta de 800 metros lisos en la encantadora ciudad de Belgrado.

Cinco meses después, en Múnich, la capital de la cerveza y la industria del automóvil, ‘La Moto’ dio un recital para unir a ese título Mundial el Europeo, el primer gran éxito al aire libre para un atleta que cumplirá en un mes solo 25 años de edad. Un deportista acostumbrado a entrenar en una pista de tierra de 300 metros, que se desplaza a diario en una bicicleta desde Cuevas de Reyllo, una pedanía de Fuente Álamo a unos cuatro kilómetros del casco urbano, demostró una vez más que no hace falta recluirse en un centro de alto rendimiento para ser el mejor de los 800 metros.

Mariano García había visto durante la semana a dos amigos de su generación, Mohamed Katir y Manu Bermúdez, brillar con luz propia en Múnich. También presenció en directo el éxito de Miguel Ángel López Nicolás en los 35 kilómetros marcha el pasado martes. Ellos fueron una fuente de inspiración para superar con solvencia la primera ronda, exhibirse en las semifinales y llegar a la final con el mejor tiempo de los participantes.

El fuentelamero cerró con una carrera sublime, antológica, unos Europeos que difícilmente se podrán igualar en un futuro, con dos medallas de oro, una de plata y un cuarto puesto para el atletismo murciano. Aunque con la camada de atletas que hoy en día hay en la Región, todo puede pasar. De momento, Mariano García demostró ayer ese gen competitivo que le acompaña desde que era un niño, cuando Juan Antonio García Esparza le convenció para que se apuntara a las escuelas deportivas de Fuente Álamo.

«Solo podías hacerlo tú», decía en cuenta de Instagram Manu Bermúdez, un ‘hermano’ para García. Y así fue, porque Mariano, como ya hizo en las semifinales, realizó una salida conservadora, pero enseguida sacó a relucir la valentía que le ha transmitido otro entrenador, como José Antonio Carrillo, que va a regresar de Múnich en una nube. Él es Gabi Lorente, el ex triatleta que se pagó la carrera de CAFD trabajando de panadero y que dirige los destinos del nuevo campeón continental.

El británico Jake Wightman, oro en 1.500 en los pasados Mundiales donde el murciano se quedó en las semifinales, se presentaba como su gran rival. Pero también estaban el irlandés Mark English, bronce en 2019 en pista cubierta en Glasgow, el mismo campeonato donde el fuentealamero se dio a conocer con un cuarto puesto; el también británico Ben Pattison, con una mejor marca de 1:44.6, el belga Elliot Crestan, el alemán Andreas Kramer, el italiano Simone Barontini y el francés Benjamin Robert, que se presentaba con la segunda mejor marca europea del año.

En el agrupamiento, cuando solo habían transcurrido doscientos metros, Mariano García marchaba en la penúltima posición. Pero ya en la curva de contrameta lanzó un ataque que le llevó hasta la primera posición, una situación donde el murciano se siente como pez en el agua. Por el primer 400 pasó en cabeza, con un registro de 52:06, un ritmo ideal para sus aspiraciones. Por detrás empezaron a desatarse las hostilidades. El alemán Kramer, que corría en casa, avanzaba desde la calle 3. Mientras, el cuevero evitaba los pisotones y codazos del grupo, teniendo una carrera limpia. Y cuando se llegó a la recta de meta y Wightman le echaba el aliento en el cogote, García apretó el puño de su moto. A 50 metros parecía que iba a perder el oro, pero apretó los dientes para cruzar la línea de meta con los brazos en alto como nuevo campeón continental y con un registro de 1:44.85, el mejor de su carrera deportiva y el décimo en el ranking español de todos los tiempos.

Atrás ha quedado un año y medio complicado, duro, pero la medalla de oro en pista cubierta le aportó esa seguridad que necesitaba para alcanzar metas mayores en la alta competición. Mientras que en Fuente Álamo, en torno a una pantalla instalada por el Ayuntamiento, se derramaban lágrimas de alegría, Mariano García hacía la vuelta de honor en medio del reconocimiento de un público entendido, que disfrutó viéndole hacer este gesto de la moto que se ha convertido en célebre en el mundo del atletismo.

«Reservé fusibles en otras rondas, pero estoy muy fuerte»

El murciano Mariano García, que se proclamó en el Estadio Olímpico de Múnich campeón de Europa de 800 metros, desveló que en las rondas previas reservó «fusibles porque para la final hacía falta de todo» pero admitió que se encuentra «confiado y muy fuerte» con el momento deportivo que atraviesa.

El atleta murciano paró el crono en 1:44.85, la mejor marca personal, para volver a subirse a lo alto de un podio internacional tras ganar el Mundial bajo techo en Belgrado el pasado mes de marzo.

«Fui reservando fusibles en otras rondas porque hoy -ayer para el lector- me hizo falta de todo. Cuando me puse primero y sentí que los tenía detrás pude resistir y subí las piernas como pude», dijo Mariano García, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

Mariano García llegó a las semifinales con el tercer mejor tiempo de su serie (1:47.66) en la ronda clasificatoria y se plantó en la final tras ganar su serie de semifinales con 1:46.52, el mejor tiempo de los dieciséis participantes.

«Para la final pensé en hacer lo mismo. Sabía que me tendrían controlado pero aceleré en la primera vuelta. Hice fases de mitin. Prácticamente he clavado los parciales. Estoy muy fuerte, dijo que podía hacerlo y así ha sido», señaló el murciano, que no quiso desvelar si dará por cerrada la temporada o correrá alguna prueba más.

«No lo sé. Quería hacer también marca personal esta temporada y la he hecho. Dos por uno. Además hemos ganado una plaza más para el Europeo de dentro de dos años, que es importante porque el 800 viene muy fuerte», apuntó.

El atleta de Fuente Álamo declaró que le espera «una locura de semana» en el pueblo. «Llego el lunes por la noche y vete a saber la que espera pero tengo ganas de llegar y celebrarlo».

«En Múnich ha salido todo espectacular porque llegar a un campeonato y sacar una medalla es algo único. Sabes que un día puedes estar de lujo y otro en la mierda, pero cuando ha habido que estar fuerte lo hemos estado», concluyó.

Fuente Álamo prepara una gran fiesta de bienvenida

Fuente Álamo está de fiesta. Estos días celebra San Agustín. Y a esas jornadas de festejos, que comenzaron el pasado viernes con el pregón y el chupinazo, se unió el título de campeón de Europa de Mariano García García. Frente a una pantalla instalada por el Ayuntamiento en la zona donde estos días se celebra la Feria Gastronómica, la misma calle que todos los años se convierte en una gran fiesta deportiva con motivo del Triatlón de Fuente Álamo, decenas de amigos y vecinos se congregaron para vibrar con el gran éxito de un atleta que ha mantenido siempre su vinculación con su pueblo, que sigue viviendo en la pedanía de Cuevas de Reyllo. Y junto al colegio donde se instala el mercadillo semanal todos los sábado, en una pista de tierra de 300 metros que ahora lleva su nombre, sigue entrenando habitualmente a las órdenes de otro fuentealamero, Gabi Lorente.

Este noche se espera al atleta en la localidad, en medio de las fiestas, y el Ayuntamiento ya le prepara una gran celebración para recibirlo.