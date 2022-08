Vuelta a la rondella. Con setenta embarcaciones, el CN Los Nietos, acogió la décima edición de la Vuelta a la Rondella. En ILCA 6, Carmen Ruiz ganó con Juan Carlos Alcaraz y Pedro Costa en segunda y tercera plaza. En ILCA 4, Silvia Ruiz se impuso por delante de Guillermo León y Manuel Barrionuevo. En Optimist, los Under 13 Juan Antonio Ayala, Juan Francisco Chumilla y Miguel López coparon el podio, con Cayetano Chumilla, Martín Barrionuevo y Rafael Gallut en las primeras posiciones Under 11, y Jaime García, Elia Albaladejo y Claudia García en el podio Under 16. Antonio Maestre, presidente del CN Los Nietos, presidió la entrega de trofeos.