Pese a llevar dos meses de inactividad, el mazarronero Pedro Acosta demostró ayer en los entrenamientos del Gran Premio de Austria, que se disputa hoy en el circuito Red Bull Ring, que está totalmente recuperado de la fractura de fémur izquierdo por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a finales de junio. El actual campeón del mundo de Moto3 concluyó los entrenamientos en la sexta posición, por lo que partirá hoy (12:40 horas, DAZN) desde la segunda línea de parrilla de salida. Y lo hizo con un registro de 1:34.126, quedándose a solo 193 milésimas de segundo de la ‘pole’ que marcó el japonés Ai Ogura, que superó por solo 48 a Alonso López, compañero en el Team Boscoscuro de Fermín Aldeguer. La tercera plaza fue para el actual líder del campeonato, Augusto Fernández, completando así la primera línea.

"Saldremos desde la segunda fila, aunque no lo conseguimos como más me gusta", explicó Acosta, quien añadió que "salió bien y Augusto Fernández nos ayudó. En otra ocasión nos tocará a nosotros hacer eso por él, y no dudaremos en hacerlo. Esperamos obtener un buen resultado en la carrera", manifestó un piloto que también tendrá que trabajar en el futuro para el ahora líder del Mundial, que también está en el Team Ajo.

Por su parte, el piloto de La Ñora Aldeguer se quedó a menos de medio segundo de los mejores para acabar en la duodécima plaza con 1:34.421. El joven murciano, después de quedarse decimosexto en la Q3 tras sufrir una caída, tuvo que pasar por la Q1, donde ha sido tercero, para meterse en la Q2, que es la que decide la parrilla de salida. Su rendimiento ha ido a más durante toda la jornada del sábado en Austria para terminar finalmente con los mejores. "Poco a poco las sensaciones van cambiando a mejor. Una caída mientras íbamos rápidos nos hizo perder el ritmo y pasamos a la Q1. El objetivo era pasar a la Q2 y por suerte lo conseguí con un buen tiempo. Luego en la Q2 las sensaciones no fueron del todo óptimas, pero hicimos todo lo posible para concluirlas bien. Al final salgo duodécimo y con un ritmo bastante bueno que intentaré mejorar durante el calentamiento", explicó Aldeguer.

En MotoGP, Enea Bastianini fue el encargado de encabezar la ‘Armada Ducati’ en la clasificación con la primera ‘pole’, por delante de su compatriota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y con el líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo, quinto. Jorge Martín, cuarto, fue el español más rápido.

Ana Carrasco, sancionada

La ceheginera Ana Carrasco está viviendo una temporada difícil en Moto3. Para colmo, ayer fue sancionada y tendrá que salir la última y realizar una vuelta larga al entender los comisarios que entorpeció a otros pilotos durante la Q1 después de haber recibido una advertencia con anterioridad.

En la categoría de Moto3, el español Daniel Holgado (KTM) se hizo con la ‘pole’ sorprendiendo con la bandera a cuadros para lograr su primer triunfo en calificación.

El joven valenciano, de 17 años, está en su temporada de estreno en el Mundial y superó por solo 10 milésimas al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).